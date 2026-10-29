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Coreea de Sud ar putea trimite avioane de patrulare în Strâmtoarea Ormuz. Nu va participa la lupte

Coreea de Sud analizează posibilitatea de a trimite avioane de patrulare maritimă în Strâmtoarea Ormuz, potrivit Reuters. Autoritățile de la Seul discută cu Washingtonul despre o eventuală misiune în regiune, dar exclud participarea la operațiuni de luptă.
Coreea de Sud ar putea trimite avioane de patrulare în Strâmtoarea Ormuz. Nu va participa la lupte
Trafic maritim în Strâmtoarea Ormuz, înainte de izbucnirea războiului/captură video YouTube
Maria Miron
29 oct. 2026, 09:33, Știri externe
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Coreea de Sud ia în calcul mai multe variante pentru o eventuală misiune în Strâmtoarea Ormuz, inclusiv trimiterea unui avion de patrulare maritimă. Decizia nu a fost luată încă, iar participarea la operațiuni de luptă este exclusă.

Potrivit Reuters, anunțul a fost făcut joi de consilierul pentru securitate națională Wi Sung-lac, în timpul unei audieri parlamentar.

Seulul continuă discuțiile cu Washingtonul

Oficialul sud-coreean a precizat că autoritățile de la Seul continuă consultările cu Statele Unite pentru a stabili ce formă ar putea avea o eventuală misiune în Strâmtoarea Ormuz.

Printre variantele luate în calcul se numără trimiterea unor aeronave de patrulare maritimă pentru supravegherea zonei.

Wi Sung-lac a subliniat însă că participarea militarilor sud-coreeni la operațiuni de luptă este exclusă, așa cum anunțase anterior președintele Lee Jae Myung.

Situația din Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz rămâne un punct fierbinte al conflictului dintre Statele Unite și Iran. Atacurile asupra navelor comerciale s-au intensificat în octombrie. Numai între 5 și 11 octombrie au fost atacate 12 nave, cel mai mare bilanț săptămânal de la începutul conflictului.

Iranul a avertizat că va bloca rutele maritime pe care nu le autorizează, sporind riscurile pentru petrolierele care tranzitează zona.

Între timp, mediatorii din Qatar au prezentat Iranului un nou proiect de acord pentru încheierea războiului, însă, potrivit sursei citate, un oficial iranian a calificat propunerile drept inacceptabile.

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