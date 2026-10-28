Coreea de Sud a amendat Google și Apple cu peste 47 milioane de dolari, susținând că acestea au abuzat de poziția dominantă pe piețele de aplicații

Comisia Coreeană pentru Media și Comunicații, autoritatea de reglementare în domeniul mass-media și telecomunicațiilor din țară, a investigat ani de zile giganții tehnologici americani pentru presupusa încălcare a unei legi din 2021.

Potrivit The Independent, această lege vizează interzicerea operatorilor de magazine de aplicații să oblige dezvoltatorii să utilizeze anumite sisteme de plată.

Comisia a amendat Google cu 32 de milioane de dolari și Apple cu 15,5 milioane de dolari, rezultând o amendă totală de 47,7 milioane de dolari.

De asemenea, a ordonat ambelor companii să permită dezvoltatorilor sud-coreeni să utilizeze linkuri de plată externe în aplicațiile lor și să își îmbunătățească procedurile de revizuire a aplicațiilor.

Autoritățiile sud-coreene au declarat că cele două companii au împins pe nedrept dezvoltatorii de aplicații către propriile sisteme de plată în aplicație, interzicând în același timp plățile prin site-uri web externe.

Deși companiile au permis din punct de vedere tehnic sisteme de plată terțe în cadrul aplicațiilor, au perceput dezvoltatorilor un comision de 26%. Mai mult, au reținut unele funcții disponibile prin propriile sisteme, forțându-i pe dezvoltatori să utilizeze doar sistemele lor de plată în aplicație, a precizat comisia.

Totodată, comisia a declarat că a găsit cazuri în care companiile au amânat recenziile aplicațiilor fără a explica clar dezvoltatorilor motivele întârzierilor sau când vor fi reluate recenziile. De asemenea, a acuzat Apple că le-a perceput dezvoltatorilor sud-coreeni comisioane mai mari decât dezvoltatorilor din alte părți, între 2015 și ianuarie 2023.

Coreea de Sud a examinat îndeaproape timp de ani de zile practicile comerciale ale companiilor de tehnologie străine care operează pe piața sa.

În 2021, a devenit prima țară care a aplicat o lege care interzice operatorilor de aplicații precum Google și Apple să le solicite utilizatorilor să utilizeze propriile sisteme de plată în aplicație, potrivit sursei citate.