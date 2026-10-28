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Fuga lui Bolsonaro, pas cu pas. Pașaport italian, avion privat

A pierdut alegerile în fața lui Lula, avea interdicție să iasă din țară, dar a trecut granița în Argentina și a plecat cu un avion privat spre Ecuador. Fuga lui Flavio Bolsonaro, pas cu pas.
Fuga lui Bolsonaro, pas cu pas. Pașaport italian, avion privat
Andreea Tobias
28 oct. 2026, 12:32, Știri externe
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Drumul lui Flavio Bolsonaro spre Statele Unite seamănă cu scenariul unui film de spionaj, cu un avion care ar fi plecat gol, o dubă urmărită de camerele de televiziune și o graniță trecută pe uscat, relatează Il Messaggero.

Fiul fostului președinte Jair Bolsonaro a pierdut duminică turul doi în fața lui Luiz Inácio Lula da Silva, care a obținut 51,7% din voturi, față de 48,2%.

Ce a confirmat Argentina

Direcția Națională de Migrație din Argentina a anunțat că Flavio Bolsonaro, soția sa Fernanda și fiicele Carolina și Luiza au intrat în țară marți, la 22:50, pe podul internațional Tancredo Neves, care leagă orașul brazilian Foz do Iguaçu de provincia argentiniană Misiones.

Potrivit instituției, cei patru aveau documente de călătorie valabile și nu exista niciun impediment legal. Cu o zi înainte, aceeași instituție spusese că nu are nicio înregistrare a intrării lui în țară.

La 23:30, familia s-a îmbarcat într-un avion privat Gulfstream G400, operat de compania Baires Fly, cu destinația declarată Guayaquil, Ecuador. Aparatul a ocolit spațiul aerian brazilian și a zburat peste Paraguay. Potrivit Il Messaggero, Bolsonaro ar fi aterizat deja în Ecuador, iar următoarea oprire ar putea fi Florida.

De ce nu avea voie să plece

Judecătorul Curții Supreme Alexandre de Moraes îi ceruse luni să-și predea pașapoartele și îi interzisese să părăsească Brazilia, într-o anchetă de spălare de bani. Termenul de predare a expirat marți la prânz.

Apropiații lui Bolsonaro spun că acesta are și un pașaport italian.

Flavio Bolsonaro a criticat în repetate rânduri justiția braziliană și a numit anchetele împotriva lui motivate politic. A contestat și faptul că decizia lui Moraes a fost luată în noaptea alegerilor, după anunțarea rezultatelor, și susținuse că nu se gândise să plece și că își va preda pașapoartele.

Suspiciuni asupra guvernului Milei

Confuzia a crescut după ce televiziunea argentiniană C5N a filmat o dubă, escortată de poliție, sosind la aeroportul din Misiones.

Presa argentiniană a scris că Santiago Caputo, strategul politic al președintelui Javier Milei, se afla în provincie la momentul decolării. Guvernul Milei a negat orice implicare, iar o deputată argentiniană, Marcela Pagano, a depus o plângere penală.

Lula a numit plecarea rivalului său „un act rușinos”. Președintele american Donald Trump a spus că ar fi de acord ca Bolsonaro să vină în Statele Unite, iar Departamentul de Stat va acorda vize familiei.

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