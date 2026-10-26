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Mesajul lui Nicușor Dan după victoria lui Lula: „Un ocean ne desparte, dar ne unește o moștenire latină comună”

Președintele Nicușor Dan l-a felicitat luni pe Luiz Inácio Lula da Silva pentru realegerea în funcția de președinte al Braziliei și a transmis că România dorește continuarea cooperării cu țara din America Latină.
Mesajul lui Nicușor Dan după victoria lui Lula: „Un ocean ne desparte, dar ne unește o moștenire latină comună”
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Alexandru Nechez
Oana Antipa
26 oct. 2026, 14:17, Politic
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Cooperarea dintre cele două țări se referă atât la depășirea provocărilor globale, cât și la consolidarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și America Latină.

„România și Brazilia au mult mai multe de realizat împreună”

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Nicușor Dan l-a felicitat pe Lula pentru victoria în alegerile prezidențiale și a pus accentul pe continuarea colaborării dintre cele două state.

„Felicitări lui Lula pentru realegerea în funcția de președinte al Braziliei”, a transmis șeful statului.

Președintele României a arătat că Bucureștiul dorește să continue colaborarea cu Brazilia în abordarea problemelor internaționale și pentru dezvoltarea relației dintre Uniunea Europeană și statele din America Latină.

„România așteaptă cu interes să continuăm să lucrăm împreună în privința provocărilor globale și pentru un parteneriat mai puternic UE – America Latină”, a afirmat Nicușor Dan.

Nicușor Dan invocă moștenirea latină comună

Șeful statului a evidențiat și legăturile istorice și culturale dintre România și Brazilia, evocând originea latină comună și relațiile de prietenie dintre cele două țări.

„Un ocean ne desparte, dar suntem uniți de o moștenire latină comună și de o prietenie de lungă durată”, a mai transmis președintele.

Nicușor Dan și-a încheiat mesajul afirmând că România și Brazilia „au mult mai multe de realizat împreună”.

Mesajul președintelui român vine după realegerea lui Luiz Inácio Lula da Silva la conducerea Braziliei.

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