Mesajul lui Nicușor Dan după victoria lui Lula: „Un ocean ne desparte, dar ne unește o moștenire latină comună”

Cooperarea dintre cele două țări se referă atât la depășirea provocărilor globale, cât și la consolidarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și America Latină.

Congratulations to @LulaOficial on his re-election as President of Brazil. 🇷🇴🇧🇷 Romania looks forward to continuing our work together on global challenges and a stronger EU–Latin America partnership. An ocean apart, yet united by a shared Latin heritage and a long-standing friendship, Romania and Brazil have much more to achieve together. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 26, 2026

„România și Brazilia au mult mai multe de realizat împreună”

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Nicușor Dan l-a felicitat pe Lula pentru victoria în alegerile prezidențiale și a pus accentul pe continuarea colaborării dintre cele două state.

„Felicitări lui Lula pentru realegerea în funcția de președinte al Braziliei”, a transmis șeful statului.

Președintele României a arătat că Bucureștiul dorește să continue colaborarea cu Brazilia în abordarea problemelor internaționale și pentru dezvoltarea relației dintre Uniunea Europeană și statele din America Latină.

„România așteaptă cu interes să continuăm să lucrăm împreună în privința provocărilor globale și pentru un parteneriat mai puternic UE – America Latină”, a afirmat Nicușor Dan.

Nicușor Dan invocă moștenirea latină comună

Șeful statului a evidențiat și legăturile istorice și culturale dintre România și Brazilia, evocând originea latină comună și relațiile de prietenie dintre cele două țări.

„Un ocean ne desparte, dar suntem uniți de o moștenire latină comună și de o prietenie de lungă durată”, a mai transmis președintele.

Nicușor Dan și-a încheiat mesajul afirmând că România și Brazilia „au mult mai multe de realizat împreună”.

Mesajul președintelui român vine după realegerea lui Luiz Inácio Lula da Silva la conducerea Braziliei.