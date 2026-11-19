Vizita lui Pete Hegseth în Ecuador are loc în contextul consolidării relațiilor militare dintre Washington și guvernul președintelui Daniel Noboa, care beneficiază de sprijinul administrației americane în lupta împotriva grupărilor de crimă organizată și a traficului de droguri, notează AFP.

Ministerul de Externe al Ecuadorului a anunțat că Hegseth va participa la o reuniune cu ușile închise, fără să ofere detalii despre ceilalți participanți.

Din Ecuador, șeful Pentagonului își va continua deplasarea cu o scurtă vizită în Honduras, a anunțat președinția de la Tegucigalpa. Acolo, Hegseth se va întâlni cu un alt lider aliat al lui Donald Trump, Nasry Asfura.

Înainte de sosirea în Ecuador, Hegseth a vizitat Venezuela și Columbia. Miercuri, în Venezuela, acesta a anunțat reluarea cooperării militare cu autoritățile de la Caracas, iar în Columbia a anunțat angajamentul Washingtonului de a lupta cu grupurile de narcotraficanți.

„În fiecare țară, respectând legislația fiecărui stat, dar acționând în colaborare, îi vom găsi, îi vom vâna, îi vom ucide și îi vom învinge pe narcoterooriști”, a declarat Hegseth, în Columbia.