Donald Trump sare în apărarea șefului Pentagonului: Un ratat încearcă să-l dea jos pe Pete Hegseth

Donald Trump a avut o reacție dură la adresa reprezentantului Thomas Massie, un opozant din interiorul Partidului Republican, care a inițiat demersul de suspendare a secretarului Apărării.

„Congresmanul republican învins Thomas Massie, un ratat complet, încearcă să inițieze procedura de punere sub acuzare împotriva celui care este, probabil, cel mai popular și de succes oficial militar din țară: secretarul pentru Război, Pete Hegseth”, a transmis Trump, printr-un mesaj publicat pe Truth Social.

Liderul de la Casa Albă a apărat rezultatele lui Hegseth la cârma Pentagonului, făcând pale la congresmeni să facă suc în jurul secretarului.

„Având în vedere că recrutările au atins un nivel record, după ce, sub „Somnorosul” Joe Biden, ajunseseră la cel mai scăzut nivel din istorie și înregistrând două victorii, în Venezuela și Iran, Pete Hegseth ar trebui lăudat, nu pus sub acuzare. Congresule, ia atitudine pentru Pete!”, a mai spus Trump.

Voturile din Camera Reprezentanților și din Senat

Hegseth va merge săptămâna aceasta în fața membrilor Camerei Reprezentanților, care vor decide prin vor dacă acesta va fi pus sub acuzare, principalele acuzații fiind declanșarea războiului din Iran fără aprobarea Congresului, dar și alte abuzuri.

Surse din Congresul american au declarat pentru Reuters că rezoluția ar putea obține o majoritate simplă, necesară adoptării, înaintea ultimelor alegeri.

Condamnarea pare să aibă mai putine șanse de a trece de Senat, unde o majoritate de două treimi din membri ar fi necesară adoptării. Republicanii dețin, după ultimul scrutin, 53 de locuri, dintr-un total din 100.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, s-a opus inițiativei și a declarat că punerea sub acuzare „în mijlocul ostilităților din străinătate” ar fi „un lucru teribil pentru aliații și dușmanii noștri”.