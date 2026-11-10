„Mai iraniene decât covoarele persane”. Iranul susține că poate produce rachete fără ajutor extern, în ciuda sancțiunilor

Generalul de brigadă Ali Bilali, consilier superior al comandantului Forțelor Aerospațiale ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), a declarat că Iranul a atins un nivel de autonomie tehnologică și industrială care îi permite să continue producția de rachete fără să depindă de furnizori străini, potrivit agenției iraniene Fars.

„Industria noastră de rachete a devenit mai autohtonă decât covoarele persane”, a afirmat oficialul militar, folosind unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale tradiției și producției iraniene pentru a evidenția amploarea dezvoltării industriei de apărare.

Bilali a susținut că inclusiv materiile prime necesare fabricării combustibililor solizi și lichizi utilizați de rachete sunt obținute și prelucrate în Iran.

Potrivit acestuia, resursele minerale și derivatele petroliere disponibile pe teritoriul iranian permit industriei militare să își reducă dependența de importuri și să mențină producția în pofida sancțiunilor internaționale.

Oficialul a afirmat că industria de rachete a ajuns la un nivel de maturitate care face imposibilă eliminarea cunoștințelor tehnologice acumulate de specialiștii iranieni.

Iranul își mută producția de rachete în orașe subterane

Declarațiile generalului vin în contextul în care Gardienii Revoluției au anunțat, pe 7 noiembrie, extinderea infrastructurii subterane destinate fabricării și depozitării rachetelor și dronelor.

Purtătorul de cuvânt al Forțelor Aerospațiale ale IRGC, generalul Hossein Mohebbi, a declarat că Iranul a transferat rapid linii de producție în instalații construite sub pământ, pentru a reduce vulnerabilitatea acestora în fața bombardamentelor.

Potrivit agenției Tasnim și Al Jazeera, autoritățile iraniene intenționează să prezinte un nou complex subteran, descris drept un „oraș al rachetelor”.

Spre deosebire de instalațiile subterane folosite anterior în principal pentru depozitarea și pregătirea armamentului, noile complexe ar urma să permită inclusiv fabricarea rachetelor.

Teheranul susține că această infrastructură îi permite să continue producția militară chiar și în condițiile unor atacuri aeriene intense.

Amenințări la adresa SUA și Israelului

Ali Bilali a transmis în ultimele zile și avertismente directe către Statele Unite și aliații Washingtonului.

În declarații publicate pe 6 noiembrie de agenția Tasnim, generalul a avertizat că orice stat care ar sprijini un nou atac american împotriva Iranului ar putea deveni o țintă a represaliilor iraniene.

El a susținut că rachetele iraniene au capacitatea de a lovi atât obiective din Israel, cât și baze militare americane din regiune.

Pe 8 noiembrie, Bilali a afirmat că Iranul și-a extins producția de rachete și drone după confruntările militare din acest an și că dispune de rezerve de armament suficiente pentru a-și asigura apărarea timp de mai mulți ani.

Mesajele vin după războiul declanșat pe 28 februarie 2026 prin atacurile Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, conflict care a provocat perturbări majore în regiune și a afectat inclusiv infrastructura militară iraniană.

Programul balistic reprezintă unul dintre principalele instrumente de descurajare ale Teheranului, în condițiile în care capacitățile sale aeriene convenționale au fost afectate de confruntările militare.

De ce este îngrijorat Occidentul de programul iranian de rachete

Programul de rachete balistice al Iranului constituie de mai mulți ani un subiect major de dispută cu Statele Unite, Israelul și statele europene.

Washingtonul consideră că dezvoltarea și extinderea arsenalului iranian reprezintă o amenințare pentru securitatea regională, în timp ce Teheranul insistă că rachetele sale au un rol defensiv.

Iranul a dezvoltat rachete balistice cu raze de acțiune de aproximativ 2.000 de kilometri, suficiente pentru a atinge Israelul și numeroase instalații militare americane din Orientul Mijlociu.

Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva persoanelor și companiilor implicate în dezvoltarea și transferul de rachete, drone și tehnologii militare iraniene, inclusiv din cauza sprijinului militar acordat Rusiei în războiul împotriva Ucrainei.

În februarie 2026, UE a inclus Corpul Gardienilor Revoluției Islamice pe lista organizațiilor teroriste.