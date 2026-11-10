Procesul bărbatului acuzat de uciderea lui Charlie Kirk va începe în iunie 2028. Suspectul riscă pedeapsa cu moartea

Judecătorul Tony Graf a stabilit ca selecția juraților să debuteze la data de 21 iunie 2028, instanța rezervând o perioadă de 105 zile pentru audieri.

Termenul stabilit este un compromis între solicitarea procurorilor, care au cerut deschiderea procedurilor în ianuarie 2028, și cererea apărării, care solicitase o amânare până la sfârșitul anului 2029 pentru pregătirea strategiei, notează AFP.

Durata procedurilor a atras critici vehemente din partea lui Donald Trump. Președintele a declarat: „Judecătorul din cazul lui Charlie Kirk își face treaba îngrozitor de prost! Acest caz ar trebui judecat în decurs de o lună, nu de trei ani și ar trebui să se încheie odată! Judecătorul pângărește memoria marelui Charlie Kirk”, a transmis acesta într-un mesaj publicat pe Truth Social, la finalul lunii octombrie.

Charlie Kirk și asasinarea din septembrie 2025

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost liderul organizației de tineret de dreapta Turning Point și un aliat cheie al președintele Trump în campaniile sale electorale. Acesta era cunoscut pentru pozițiile sale naționalist creștine și discursurile critice la adresa valorilor liberale și comunității LGBT.

În septembrie 2025, în timp ce vorbea la un eveniment organizat la o universitate din Utah, acesta a fost împușcat în gât, încetând din viață la scurt timp. Suspectul, Tyler Robinson, s-a predat autorităților după 33 de ore.

Probele anchetatorilor

Deși avocații lui Tyler Robinson contestă acuratețea testelor balistice și validitatea urmelor de ADN identificate pe trăgaciul armei și pe cartușe, acuzarea se bucură de mai multe probe favorabile.

Aceștia au mesaje scrise prin care Robinson își exprima intenția de a-l ataca pe activist, dar și mărturiile familiei care a susținut că adoptase în perioada premergătoare atacului convingeri de stânga, deși fusese crescut într-o casă mormonă și republicană.

Tensiuni sociale și polemici publice după asasinat

După evenimentele din 2025, tabăra conservatoare l-a portretizat pe Kirk drept un martir al libertății de exprimare, iar comentariile publice despre caz au dus la concedieri. Pe fondul morții lui Charlie Kirk, comediantul Jimmy Kimmel a fost suspendat pentru o perioadă scurtă de timp, după ce a acuzat zona conservatoare că îi exploatează moartea.

Controversa a reapărut recent în spațiul public după ce comediantul Dave Chappelle a spus că „se simte mai bine” de la moartea lui Kirk. Ca reacție, văduva influencerului, Erika Kirk, a transmis că o cultură care ridiculizează crima reflectă un declin moral profund.