Sistem inedit. Un supermarket italian le permite săracilor să își aleagă produsele de care au nevoie fără să plătească

Un supermarket italian le permite clienților săraci să își aleagă produsele fără a plăti niciun euro. Practic, nevoiași iau de pe raft produsele de care au nevoie în loc să primească pachete pregătite.

Supermarketul are pe rafturi produse alimentare de bază, dar și alimente recuperate de la marii comercianți, care ar putea ajunge la gunoi.

Clienții fără bani pot alege produsele în baza unui card cu puncte. Cardul este eliberat în urma unui interviu realizat de serviciile sociale și de organizațiile civile.

Inițiativa a fost lansată de șase tineri cu vârste sub 35 de ani și urmărește atât combaterea sărăciei alimentare, cât și reducerea risipei.

Proiectul nu se limitează la distribuirea alimentelor. Continuarea pe Mediafax Italia.