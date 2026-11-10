Criza combustibililor se extinde. În mai multe regiuni ale Rusiei, vânzările sunt restricționate

În șase regiuni din Rusia, vânzările de benzină și motorină au fost restricționate din cauza lipsei de combustibil, relatează Reuters. La unele benzinării, au fost introduse limite pentru vânzarea de benzină și motorină. În special, în Republica Karelia, la stațiile Rosneft din orașe, șoferii pot achiziționa maximum 30 de litri de benzină sau 50 de litri de motorină.

Pe autostrăzi, limitele sunt de 50 de litri de benzină și 200 de litri de motorină. Combustibilul nu este vândut în recipiente.

Aceleași restricții au fost deja introduse în Buryatia, Zabaykalsky Krai și regiunea Novosibirsk. De asemenea, au fost raportate limite de vânzare în regiunile Nizhny Novgorod, Arkhangelsk, Penza și Krasnoyarsk.

Criza din Rusia

Rusia se confruntă cu o criză severă de carburanți ca urmare a atacurilor repetate ale Ucrainei asupra rafinăriilor și infrastructurii petroliere rusești. Moscova a impus restricții în comerțul național și interdicții la exportul de carburanți pentru a direcționa rezervele disponibile către piața internă.

De asemenea, Rusia încearcă să acopere deficitul prin importuri din state precum Turcia sau India.

Conform imaginilor care circulă în mediul online, tensiunea este foarte mare în Rusia. Frecvent, la stațiile de carburanți izbucnesc altercații între clienți sau chiar revolte spontane.