Prima pagină » Social » Restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse până în decembrie. Cum se va desfășura traficul

Restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse până în decembrie. Cum se va desfășura traficul

Traficul pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse se va desfășura alternativ, pe o singură bandă, în perioada 28 octombrie – 4 decembrie, din cauza lucrărilor de reparații la rosturile de dilatație, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
Restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse până în decembrie. Cum se va desfășura traficul
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Marian Ilie
Cosmin Pirv
27 oct. 2026, 21:32, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească între România și Republica Bulgaria că în perioada 28 octombrie – 4 decembrie 2026, pe Podul Prieteniei (Giurgiu–Ruse), la kilometrul 64+884 al DN 5, vor fi executate lucrări de reparații la nivelul rosturilor de dilatație, care vor impune restricții de circulație.

Lucrările se vor desfășura în două etape, circulația urmând să se desfășoare alternativ, pe o singură bandă, dirijată prin semafoare, inclusiv pe timpul nopții.

Traficul rutier se va desfășura după cum urmează:

– Etapa I: 28 octombrie – 13 noiembrie 2026. Lucrările se execută pe maximum jumătate din partea carosabilă aferentă căii 1, iar circulația este alternativă, dirijată prin semafoare.

– Etapa II: 14 noiembrie – 4 decembrie 2026. Lucrările se execută pe maximum jumătate din partea carosabilă aferentă căii 2, iar circulația este alternativă, dirijată prin semafoare.

MAE recomandă cetățenilor români care intenționează să tranziteze frontiera prin punctul de trecere Giurgiu-Ruse, pe Podul Prieteniei, să ia în calcul eventualele întârzieri, să își planifice din timp călătoria, inclusiv prin alegerea unor trasee alternative sau a unor intervale orare mai puțin aglomerate și să respecte indicațiile polițiștilor și ale celorlalte autorități aflate în teren.

Informații actualizate despre lucrări sunt disponibile pe site-ul Agenției Infrastructura Rutieră din Bulgaria, www.api.bg. Situația traficului la punctele de trecere a frontierei poate fi consultată pe www.mvr.bg, iar informațiile privind vinieta electronică din Bulgaria sunt disponibile pe www.bgtoll.bg.

Recomandarea video

ANALIZĂ | Bilanțul la 6 luni al procurorilor-șefi numiți de PSD și Nicușor Dan. Marile dosare au vizat lideri PNL, USR și ”suveraniști” / Parchetele au ignorat cererea Curții de Justiție a UE de redeschidere a marilor dosare de corupție închise pe motiv de prescripție / Cum funcționează și marile instanțe
G4Media
Regretul lui Gigi Becali pentru Viorel Păunescu: „Are milioane multe, dar nu va avea îngerii lângă el”
GSP.ro
Corina Drăgotescu – America lui Trump, în plină campanie electorală, amintește de România anilor 90: servicii implicate, mită electorală și amenințări
Gandul
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
Cancan
Anamaria Prodan, apariție incendiară în costum de baie, pe iaht! „Foc de frumoasă”
Prosport
Cel mai lung somn din lume a fost prins de un pescar german: „M-am luptat 30 de minute”
Libertatea
Te simți rău la birou, dar îți revii când ajungi acasă? Sindromul care ar putea fi de vină. Semnele pe care să nu le ignori
CSID
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Promotor