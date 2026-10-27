Restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse până în decembrie. Cum se va desfășura traficul

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească între România și Republica Bulgaria că în perioada 28 octombrie – 4 decembrie 2026, pe Podul Prieteniei (Giurgiu–Ruse), la kilometrul 64+884 al DN 5, vor fi executate lucrări de reparații la nivelul rosturilor de dilatație, care vor impune restricții de circulație.

Lucrările se vor desfășura în două etape, circulația urmând să se desfășoare alternativ, pe o singură bandă, dirijată prin semafoare, inclusiv pe timpul nopții.

Traficul rutier se va desfășura după cum urmează:

– Etapa I: 28 octombrie – 13 noiembrie 2026. Lucrările se execută pe maximum jumătate din partea carosabilă aferentă căii 1, iar circulația este alternativă, dirijată prin semafoare.

– Etapa II: 14 noiembrie – 4 decembrie 2026. Lucrările se execută pe maximum jumătate din partea carosabilă aferentă căii 2, iar circulația este alternativă, dirijată prin semafoare.

MAE recomandă cetățenilor români care intenționează să tranziteze frontiera prin punctul de trecere Giurgiu-Ruse, pe Podul Prieteniei, să ia în calcul eventualele întârzieri, să își planifice din timp călătoria, inclusiv prin alegerea unor trasee alternative sau a unor intervale orare mai puțin aglomerate și să respecte indicațiile polițiștilor și ale celorlalte autorități aflate în teren.

Informații actualizate despre lucrări sunt disponibile pe site-ul Agenției Infrastructura Rutieră din Bulgaria, www.api.bg. Situația traficului la punctele de trecere a frontierei poate fi consultată pe www.mvr.bg, iar informațiile privind vinieta electronică din Bulgaria sunt disponibile pe www.bgtoll.bg.