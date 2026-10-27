Primul simulator de zbor cu parașuta din România: „Destul de înfricoșător, dar când îl înveți e foarte relaxant”

Curioșii pot experimenta zborul în tunelul vertical de vânt, principala atracție a complexului „Zero Gravity Center”, care urmează să fie deschis și publicului larg, din 30 octombrie, la doi pași de Timișoara, în Ghiroda.

„Pare foarte dramatic și poate destul de înfricoșător, de parcă ar fi ceva foarte intens, dar, de fapt, când îl înțelegi, când îl înveți, e foarte relaxat. Cred că cel mai apropiat lucru cu care îl pot compara e înotul, pentru că vântul îți cuprinde tot corpul. Nu e ca acrobațiile la sol sau ceva de genul ăsta, unde trebuie să generezi multă forță și totul depinde doar de tine. Vântul face toată treaba pentru tine, iar tu doar îți schimbi poziția corpului”, spune Andy Dunford, instructor de zbor din Marea Britanie din cadrul Zero Gravity Center.

În cadrul evenimentului restrâns de marți, unde au participat colaboratorii locali, oameni de afaceri din țară și străinătate, dar și toți cei care s-au implicat în construirea centrului. La eveniment a fost invitat și Mihnea Riteș, vicepmpion mondial la Paraski. Evenimentul a fost moderat de Virgil Ianțu.

Curioșii prezenți în cadrul evenimentului de inaugurare au putut experimenta pe pielea lor o simulare de zbor în primul tunel vertical de vânt din țara noastră.

„O experiență unică, cu siguranță. Adrenalină, clar adrenalină. Nu mă așteptam să fie așa intens, dar mi-a plăcut. A fost intens, dar m-am simțit în siguranță pentru că instructorul ne-a ținut sub control. Instructorul ne-a comunicat prin semne, dar am avut instructaj înainte, tutorial și ne-am luat după indicațiile lui”, a mărturisit una dintre participantele la eveniment, care a avut ocazia să experimenteze senzația acestui simulator de zbor pentru prima dată.

Deși conceptul pare „străin”, fiind și primul din România, astfel de centre există și în Austria, Polonia, dar și SUA. Simulatorul de zbor permite antrenarea și perfecționarea tehnicilor de control al corpului în cădere liberă, într-un mediu controlat, fără a fi necesar un salt din avion.

Camera de zbor are un diametru de 3 metri și o înălțime de 10 metri, iar curenții de aer pot atinge viteze de până la 290 km/h. Echipa permanentă a centrului include 12 instructori de zbor cu experiență, din Ucraina, Letonia, Marea Britanie și România.

Zborul, pentru copii și adulți deopotrivă

În cadrul centrului, atât copii peste patru ani, cât și adulții pot încerca să vadă ce înseamnă să te lași cu adevărat „purtat de vânt”.

În cadrul deschiderii, o surpriză plăcută a fost momentul în care Nikola, o copilă blondă în vârstă de 10 ani din Lituania și-a demonstrat capacitățile. Ea practică această activitate încă de la vârsta de patru ani, iar pe imaginile video se vede cum copila execută mișcări fluide, se învârte, urcă și coboară cu măiestrie pe curentul de vânt.

„A început pe la patru ani. La început era doar ca să vadă dacă îi place. Apoi, la vârsta de șase ani, am deschis centrul din Ucraina, la Kiev. Așa că ea făcea deja parte din spectacol. Copiii învață foarte repede”, spune tatăl său, Ivars Beitans, Director Executiv și fondator al companiei Aerodium Tehnologies, care a dezvoltat astfel de centre și în Arabia Saudită, Kuweit, Italia, acest tip de tunel regăsindu-se, în total, în 47 de țări. Un altul urmează să fie construit și în Serbia.

Beitans, a descris simulatoarele de zbor drept „cele mai sigure din lume”. Cei care doresc să experimenteze zborul primesc echipament de protecție, au parte și de un instructaj, care include pozițiile și mișcările corpului în simulator, semnele instructorului, dar și o scurtă evaluare a stării de sănătate și a istoricului medical, ce îi ajută pe reprezentanții centrului să evalueze dacă participanții sunt „apți de zbor”.

„Sunt cele mai sigure aparate din lume. Nu avem niciun accident, ceea ce este important. E exact ca și cum ai face parașutism: exact în momentul în care sari din avion, ai aceeași senzație”, spune Ivars Beitans,

„E ca și cum ai face parașutism într-un mediu sigur. În loc să sari din avion, ceea ce e foarte înfricoșător, poți să o faci aici. Poți să și faci cu mâna mamei tale sau copilului tău sau oricui”, continuă Ivars Beitans.

Cum funcționează sistemul?

„Este vorba de două ventilatoare care generează un curent de vânt într-un circuit închis. E un curent care circulă permanent. Curentul ajunge în zona de zbor și se întoarce cu puterea ventilatorului”, explică Lucian Roșca, managerul de proiect responsabil de montarea tunelului vertical de zbor.

Acesta a precizat că astfel este posibilă ridicarea persoanelor de la sol. Deși viteza maximă este de 280 de km/h, pentru persoanele neexperimentate se folosesc curenți mai joși.

Ventilatoarele tunelului de zbor au un diametru de trei metri fiecare, cu o putere de 630 de kW, iar tunelul de sticlă rotunjită, montată în trei straturi conferă rezistență.

Puterea curenților de aer este controlată de o persoană de la sol. Începătorii zboară în interiorul aparatului la o altitudine mai joasă. Pe măsură ce aceștia încep să se familiarizeze, altitudinea poate fi crescută. Profesioniștii își permit să execute diverse manevre la altitudini mai mari.

Tunelul nu este singura atracție

Zero Gravity Center este un loc potrivit pentru familii, pentru că acest complex include și spații de joacă cu trambuline și tobogane, un restaurant, dar și o sală de fitness. Este gândit și ca un loc pentru organizarea petrecerilor pentru copii, fiind și animatori care întrețin atmosfera.

Părinții fie îi pot supraveghea pe copii – existând și o zonă amenajată cu mese și scaune– fie pot să îi lase la joacă și să facă alte activități în cadrul complexului. În spațiul de joacă, copiii sunt supravegheați de responsabili din cadrul complexului.

Până la sfârșitul anului va fi deschisă și o zonă de Laser Tag, amenajată în interiorul complexului, iar de anul viitor va fi amenajată și o terasă în aer liber pe acoperiș, dar și una exterioară în zona spațiului de joacă.