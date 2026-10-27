500 de noi locuri de detenție până la sfârșitul anului. Ministerul Justiției pregătește reorganizarea sistemului penitenciar

Radu Marinescu a condus marți o ședință de lucru privind aplicarea măsurilor din Programul de guvernare, în cadrul căreia a fost constituit un grup de lucru pentru analizarea reorganizării DNP în cadrul ANP, a transmis Ministerul Justiției.

Grupul va evalua implicațiile juridice, administrative, bugetare și operaționale ale reorganizării și va propune modificările legislative și măsurile necesare. Din acesta fac parte reprezentanți ai Ministerului Justiției, ai Administrației Naționale a Penitenciarelor și ai Direcției Naționale de Probațiune.

Raportul cu rezultatele analizei trebuie prezentat conducerii Ministerului Justiției până la 1 decembrie 2026.

În aceeași ședință au fost discutate măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii penitenciare, digitalizarea activităților și echilibrarea schemelor de personal. Ministerul urmărește crearea a cel puțin 500 de noi locuri de detenție până la finalul anului 2026, cu respectarea standardelor europene.

Totodată, ministrul a dispus urgentarea demersurilor pentru operaționalizarea monitorizării electronice a deținuților, cu respectarea cadrului legal aplicabil.

Ministerul Justiției susține că reorganizarea urmărește eficientizarea activității instituționale și consolidarea unei abordări unitare în executarea pedepselor, reeducarea și reintegrarea socială a persoanelor condamnate.