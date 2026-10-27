România rămâne printre țările cu cele mai periculoase drumuri din UE. Doar Bulgaria are o rată mai mare a deceselor

Doar Bulgaria a înregistrat o rată mai mare, în timp ce la polul opus se află Suedia și Danemarca.

Datele vin în contextul în care, la nivelul întregii Uniuni Europene, numărul persoanelor care și-au pierdut viața în accidente rutiere a scăzut atât față de 2024, cât și comparativ cu perioada de dinaintea pandemiei.

România, printre ultimele țări din UE

Potrivit statisticilor Comisiei Europene, Bulgaria a înregistrat în 2025 cea mai ridicată rată dintre statele menționate, cu 71 de decese rutiere la un milion de locuitori.

România urmează cu 68 de decese la un milion de locuitori, iar Croația a raportat 65.

Situația contrastează puternic cu cea din statele europene care au cele mai sigure drumuri. Suedia a înregistrat numai 19 decese la un milion de locuitori, iar Danemarca 24.

Astfel, rata raportată pentru România este de peste trei ori mai mare decât cea înregistrată în Suedia.

Comisia Europeană subliniază că Bulgaria, România și Croația continuă să înregistreze cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere din UE, în pofida progreselor realizate începând din 2019.

19.350 de oameni au murit pe drumurile UE într-un singur an

La nivelul Uniunii Europene, 19.350 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere în cursul anului 2025.

Bilanțul reprezintă o scădere cu 3% față de 2024, ceea ce înseamnă cu aproximativ 580 de decese mai puține.

Comparativ cu 2019, reducerea este mai pronunțată: numărul persoanelor decedate pe drumurile europene a scăzut cu 15%, echivalentul a aproximativ 3.400 de vieți.

Datele finale confirmă astfel o îmbunătățire a siguranței rutiere la nivel european, însă diferențele dintre statele membre rămân foarte mari.

Primele date din 2026 indică o nouă scădere

Comisia Europeană a prezentat și informații preliminare referitoare la evoluția din acest an.

Datele provizorii pentru prima jumătate a anului 2026 indică o tendință pozitivă. Numărul statelor care au raportat o reducere de peste 5% a deceselor rutiere, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, este mai mare decât cel al țărilor în care mortalitatea a crescut.

Executivul european precizează că va continua monitorizarea situației și sprijinirea statelor membre pentru combaterea noilor riscuri din domeniul siguranței rutiere.

Comisar european: „Fiecare viață pierdută pe drumurile noastre este prea mult”

Comisarul european pentru transport sustenabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, a subliniat că obiectivul politicilor europene nu se limitează la respectarea unor reguli de circulație.

„Siguranța rutieră înseamnă mai mult decât norme și reglementări. Ea înseamnă protejarea vieților omenești și prevenirea tragediilor care afectează familii și comunități din întreaga Europă. În Uniunea Europeană, fiecare viață pierdută pe drumurile noastre este prea mult”, a declarat comisarul european.

Acesta a precizat că obiectivul este ca fiecare cetățean să poată ajunge în siguranță la destinație, indiferent de locul în care călătorește sau de mijlocul de transport utilizat.

„Aceasta înseamnă să ne facem drumurile mai sigure, să consolidăm prevenirea și să ne asigurăm că fiecare călătorie se încheie în siguranță”, a adăugat Tzitzikostas.

UE vrea să înjumătățească numărul deceselor până în 2030

Noile statistici sunt publicate în contextul obiectivului european de reducere la jumătate, până în 2030, atât a numărului de persoane care mor în accidente rutiere, cât și a celor care suferă răni grave.

Pe 23 noiembrie 2026 va avea loc la Bruxelles Conferința UE privind siguranța rutieră, eveniment care marchează jumătatea perioadei de aplicare a strategiei europene pe zece ani.

În cadrul conferinței vor fi anunțați și câștigătorii Premiilor pentru excelență în siguranța rutieră din 2026.