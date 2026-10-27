Valea Saulei devine a treia arie naturală protejată din București. Zona adăpostește peste 350 de specii sălbatice

Cu peste 350 de specii sălbatice, inclusiv 12 specii protejate, zona de 5,2 hectare ar urma să fie amenajată pentru conservarea naturii și recreere.

Valea Saulei devine astfel a treia arie naturală protejată din Capitală, după Parcul Natural Văcărești și Pajiștea Petricani, în urma demersurilor Asociației Parcul Natural București (APNB), în parteneriat cu Primăria Sectorului 2 și comunitățile locale.

Decizia vine după cinci ani de cercetări în teren și reprezintă un pas spre transformarea zonei într-un spațiu natural accesibil locuitorilor din cartierele Andronache, Gherghiței și Doamna Ghica, unde există un deficit de spații verzi, potrivit asociației.

Peste 350 de specii sălbatice, identificate în zonă

Valea Saulei găzduiește o diversitate de specii care trăiesc pe luciul apei, în zonele împădurite și pe pajiști. Printre acestea se numără vidra, țestoasa de apă, pescărașul albastru, stârcul cenușiu și egreta mică.

Monitorizările realizate de asociație au dus și la identificarea marmoratului mare, o specie de fluture de zi sensibilă la poluare, îngrășăminte chimice și pesticide. Potrivit APNB, acesta este al 21-lea tip de fluture de zi identificat în zonă.

Dan Bărbulescu, directorul Asociației Parcul Natural București, a declarat că protejarea Văii Saulei reprezintă un pas important pentru integrarea naturii în dezvoltarea Capitalei și pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.

„De prosperitatea naturii din aceste locuri depinde calitatea vieții în oraș. Protecția lor înseamnă protecția noastră”, a afirmat acesta.

Zona urmează să fie curățată și amenajată pentru vizitare

Decizia Consiliului General deschide calea unor lucrări de curățare, accesibilizare, administrare și conservare a zonei. Intervențiile urmăresc să facă spațiul mai sigur și mai accesibil pentru recreere, informare și observarea naturii.

Amenajarea urmează să fie integrată și în conceptul proiectului câștigător al concursului internațional de soluții pentru dezvoltarea salbei de lacuri de pe râul Colentina, în Sectorul 2.

Valea Saulei poate fi deja vizitată, accesul fiind posibil din strada Gherghiței nr. 116.

În interiorul ariei protejate sunt interzise abandonarea deșeurilor, aprinderea focului, hrănirea păsărilor și a celorlalte animale, abandonarea animalelor exotice, tăierea vegetației și defrișările.

Primăria Sectorului 2 asigură componenta administrativă și gestionarea spațiului verde și a deșeurilor, în timp ce APNB se ocupă de protejarea naturii, lucrările de conservare, vizitare și informare.

Programul urmărește protejarea a peste 1.500 de hectare

Proiectul face parte din programul multianual Rewilding Bucharest, lansat în 2024 de Asociația Parcul Natural București. Inițiativa urmărește înființarea a cinci zone de natură protejată în Capitală: Pajiștea Petricani, Valea Saulei, Parcul Natural Pădurea Băneasa, Lunca Dâmboviței și Stufărișurile din Dobroești-Pantelimon. În total, programul vizează protejarea a peste 1.500 de hectare de spații verzi, datorită valorii lor naturale și serviciilor ecosistemice oferite populației.

Programul este finanțat prin Platforma de mediu pentru București.

În paralel, asociația a lansat proiectul artistic și antropologic „Vederi din natură”, care invită publicul să exploreze relația dintre diversitatea umană și biodiversitatea urbană. Proiectul include amplasarea unui leagăn roșu în Valea Saulei și în alte zone naturale vizate pentru protecție.

O expoziție cu același nume este programată în perioada 30 octombrie – 15 noiembrie 2026, la Galeria BAF din Piața Amzei nr. 13, București.