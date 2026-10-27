370.000 de doze de vaccin antigripal, disponibile în România. Nouă livrare luna viitoare

Până la 18 octombrie 2026, în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) au fost înregistrate 400.259 de vaccinări antigripale. Dintre acestea, 393.552 au fost efectuate în rândul persoanelor care beneficiază de vaccinare compensată, iar 3.069 în farmacii comunitare autorizate.

Noua livrare estimată pentru jumătatea lunii noiembrie ar urma să contribuie la continuarea campaniei de vaccinare antigripală din România.

Cine sunt persoanele cărora li se recomandă vaccinarea

Vaccinarea antigripală este una dintre principalele măsuri de prevenire a gripei și a complicațiilor asociate, în special în cazul persoanelor vulnerabile.

Medicii recomandă vaccinarea în special persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, copiilor, persoanelor cu boli cronice, femeilor însărcinate și personalului medico-sanitar.

Persoanele care îndeplinesc criteriile prevăzute de legislația în vigoare pot beneficia de vaccinare compensată.

Ce vaccinuri antigripale sunt autorizate în România

În România sunt autorizate patru vaccinuri antigripale: Vaxigrip, Influvac, Fluenz și Efluelda.

Potrivit ANMDMR, Fluenz, destinat copiilor și adolescenților, și Efluelda, destinat persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani, sunt disponibile în stocuri suficiente în farmacii și la distribuitori.

În schimb, primele stocuri de vaccinuri injectabile Vaxigrip și Influvac au fost consumate în mare parte, conform informațiilor furnizate de instituție.

Autoritățile estimează că noile doze care urmează să fie livrate vor susține continuarea campaniei de vaccinare antigripală în perioada următoare.