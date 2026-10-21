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Când ajung noile doze de vaccin antigripal în farmacii. Anunțul ministrului Sănătății

Noile loturi de vaccin antigripal ar urma să intre în țară la sfârșitul acestei săptămâni sau cel târziu la începutul săptămânii viitoare și vor fi distribuite rapid în farmacii, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Anul acesta a existat o întârziere în producția vaccinului la nivel european.
Când ajung noile doze de vaccin antigripal în farmacii. Anunțul ministrului Sănătății
Andreea Tobias
21 oct. 2026, 13:01, Social
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Noile loturi de vaccin antigripal intră în țară până la începutul săptămânii viitoare, anunță ministrul Rogobete.

Problema nu afectează doar România, a precizat ministrul. Ministrul Sănătății spune că n-ar numi-o o problemă, ci o întârziere în producția de vaccin, iar informațiile despre noile loturi le are de la ministrul interimar, care i-a predat mandatul.

Pe 15 octombrie, în farmaciile din țară mai erau doar aproximativ 45.000 de doze din vaccinurile Vaxigrip și Influvac. Vaccinul intranazal pentru copii și adolescenți și cel destinat persoanelor de peste 60 de ani erau însă disponibile în cantități suficiente.

Președintele Agenției Naționale a Medicamentului, Răzvan Prisada, spunea că întârzierile țin de producție, după ce compoziția vaccinului pentru emisfera nordică a fost stabilită mai târziu. România nu mai produce vaccin antigripal, așa că depinde de importuri și de calendarul livrărilor.

Ministrul Sănătății: Vaccinarea a crescut

Ministrul a apreciat că anul acesta oamenii s-au vaccinat antigripal mult mai repede, iar rata de vaccinare a crescut. „Îndemn oamenii să facă acest lucru, să se vaccineze cu vaccinul gripal”, a spus Rogobete.

Rogobete a anunțat că săptămâna viitoare va prezenta și programe pentru vaccinarea anti-HPV. Cu o zi înainte, ministrul declarase că își dorește ca, până la finalul anului, vaccinul anti-HPV să poată fi făcut și în farmacii, după modelul proiectului-pilot de vaccinare antigripală.

Sezonul cu cele mai multe viroze

Pe lângă vaccin, ministrul a amintit că, între septembrie și februarie, numărul pacienților care ajung la spital crește, din cauza virozelor și a accidentelor de iarnă. El i-a sfătuit pe cei cu viroze ușoare să meargă la medicul de familie sau la ambulatoriul de specialitate, nu la UPU, unde urgențele grave au prioritate.

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