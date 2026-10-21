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Gărzi plătite progresiv. Rogobete: cu cât un medic face mai multe gărzi pe lună, cu atât tariful crește

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vrea ca gărzile medicilor să fie plătite progresiv: cu cât un medic face mai multe gărzi într-o lună, cu atât tariful crește. Plata ar urma să includă și medicii rezidenți din anii 1, 2 și 3.
Gărzi plătite progresiv. Rogobete: cu cât un medic face mai multe gărzi pe lună, cu atât tariful crește
Andreea Tobias
21 oct. 2026, 12:49, Social
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Rogobete schimbă plata pentru gărzi. Prima gardă din lună ar avea un tarif, a doua un tarif mai mare, iar a treia unul și mai mare, până la valoarea calculată la salariul în plată din 2026, a explicat Rogobete. Varianta fusese discutată cu societățile profesionale și cu sindicatele înainte ca el să plece din minister, iar ministrul spune că ține mult la ea.

Gărzile sunt prioritatea mea. Plata gărzilor corespunzătoare este prioritatea numărul 1 în ceea ce privește resursa umană”, a declarat ministrul. Pe lângă includerea rezidenților, el vrea reducerea treptată a deficitului de personal, ținând cont de situația financiară a țării.

„Nu cer dublarea salariilor”

Rogobete a spus că va discuta cu sindicatele probabil săptămâna viitoare, după ce își reorganizează echipa. Ministrul a amintit că în vară s-a opus legii salarizării pentru că aducea reduceri de până la 1.000 de euro pe lună.

Medicii primari ATI ar fi pierdut între 4.000 și 5.000 de lei pe lună, iar asistentele medicale între 1.000 și 1.500 de lei, potrivit ministrului. „Asta ar fi dus la cel mai mare exod al personalului medical din ultimii 20 de ani”, a avertizat Rogobete.

„Personalul medical nu cere dublarea salariilor”, a insistat el, adăugând că în sănătate inechitățile salariale sunt mai puține decât în alte domenii, după corecturile făcute în 2023–2024.

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