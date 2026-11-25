Ministerul Sănătății pregătește un act normativ prin care va actualiza valoarea la care sunt remunerate gărzile efectuate de medici în spitalele publice. Calculele financiare au fost deja realizate, iar proiectul este aproape de finalizare, a declarat Alexandru Rogobete, miercuri seară, la Realitatea Plus.

Ministrul consideră că actualul sistem de remunerare a gărzilor reprezintă una dintre marile inechități salariale din sănătate și a generat tensiuni în rândul personalului medical.

„Noi plătim gărzile la valoarea anului 2018”, a precizat Rogobete.

Nivelul remunerației, dar și epuizarea fizică îi determină pe tot mai mulți medici să refuze efectuarea gărzilor în sistemul public, a explicat Rogobete.

„Avem deja calculele făcute. (…) Din ianuarie vom ajunge să plătim, într-un final apoteotic, gărzile la valoarea anului 2026”, a declarat ministrul.

Medicii rezidenți vor fi plătiți pentru gărzi

Medicii rezidenți din primii trei ani de pregătire efectuează chiar și câte opt gărzi pe lună, fără să fie remunerați pentru acestea, a atras atenția Alexandru Rogobete.

„Păi rezidenții fac și șase, șapte și opt gărzi pe lună. E inuman. E inuman. Nu e corect”, a afirmat ministrul.

Întrebat dacă medicii rezidenți vor fi plătiți pentru gărzi, Rogobete a răspuns afirmativ.

„Evident. Astea sunt în programul de guvernare. Le-am asumat atunci când am preluat mandatul de ministru al Sănătății”, a precizat acesta.

Creșteri salariale etapizate pentru personalul auxiliar

Ministrul Sănătății a anunțat și creșteri salariale etapizate pentru personalul auxiliar medical și nemedical. El a enumerat mai multe categorii profesionale, între care asistenții medicali, infirmierele, farmaciștii, biologii și kinetoterapeuții.

Rogobete spune că intenționează să corecteze inechitățile salariale din sistemul sanitar și prin intermediul viitoarei legi a salarizării unitare. El a anunțat că Ministerul Sănătății poartă deja discuții cu reprezentanții sindicatelor, separat, pentru fiecare categorie profesională.

Ministrul nu a indicat procentele cu care vor fi majorate salariile personalului auxiliar și nici calendarul exact al acestor creșteri.

Rogobete: „Nu poți să tai la un anestezist 5.000 de lei pe lună. Că pleacă”

Alexandru Rogobete a criticat proiectul legii salarizării elaborat în vara acestui an de fostul ministru Dragoș Pîslaru, susținând că reducerile de venituri ar fi avut consecințe asupra personalului din sistemul sanitar.

Ministrul consideră că angajații din sănătate au așteptări salariale rezonabile, însă diminuarea veniturilor acestora poate duce la plecarea specialiștilor din sistem.

„Doctorii și personalul medical în general nu se așteaptă să le dublezi salariile. […] Dar nu poți să tai la un anestezist 5.000 de lei pe lună. Că pleacă. Sau la o asistentă 1.500 de lei pe lună”, a transmis Alexandru Rogobete.