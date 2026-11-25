Fosta candidată la alegerile prezidențiale a declarat că l-a susținut pe Bolojan pentru funcția de prim-ministru și că are în continuare încredere în el, în ciuda nemulțumirilor provocate de unele decizii guvernamentale.

„Ilie Bolojan, ca și dumneavoastră, ca și mine, suntem creația lui Dumnezeu. Dar, numărul doi, este creația lui, prin faptele lui și prin munca lui. În al treilea rând, este și creația mea, că am fost primul candidat care l-a propus ca prim-ministru. Și am mare încredere în Ilie Bolojan”, a afirmat Elena Lasconi, la Digi 24, miercuri seara.

Aceasta a spus că Bolojan a preluat funcția de premier într-o perioadă dificilă și a fost nevoit să ia măsuri care au afectat inclusiv proiecte din municipiul Câmpulung, unde Lasconi este primar.

Lasconi a dat ca exemple proiecte de eficientizare energetică pentru două blocuri turn, precum și achiziția de autobuze și microbuze electrice, despre care spune că au fost tăiate „din pix”.

„Ilie Bolojan a nimerit prim-ministru în cea mai nenorocită perioadă după Revoluție. Și a trebuit să facă niște lucruri care m-au deranjat și pe mine, când mi-au lovit comunitatea. Mi-a tăiat din pix niște proiecte. (…) Dar am mare încredere în omul ăsta”, a declarat Lasconi.

Relația dintre Lasconi și USR

În ceea ce privește relația cu USR, Elena Lasconi a afirmat că se consideră în continuare useristă, însă a făcut distincția între valorile liberale în care crede și deciziile luate de unii dintre colegii săi.

„Eu pot să spun că sunt USR-istă. Fac parte din USR, dar este foarte adevărat că, de foarte multe ori, USR-iștii, cum le zic eu, au votat la conducere oameni care au luat decizii proaste”, a spus ea.

Lasconi a declarat că unii colegi au luat decizii care au afectat-o personal și a condiționat iertarea publică de prezentarea unor scuze publice.

„Eu o să iert public dacă ei o să își ceară public”, a afirmat fosta candidată la Președinție.

Întrebată dacă se referă la Dominic Fritz, Lasconi a confirmat că acesta este unul dintre cei vizați. Ea i-a reproșat lipsa de empatie.

Lasconi a exclus posibilitatea de a prelua conducerea USR, spunând că prioritatea sa este municipiul Câmpulung și proiectele pentru comunitate.

De asemenea, Lasconi a spus că nu va mai candida la Președinția României.