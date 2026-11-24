Potrivit declarațiilor la Digi24 ale lui Costinel Bogdan Dumitru, ministru delegat al Digitalizării, aplicația va fi dezvoltată etapizat, urmând ca pe parcursul anului 2027 să fie integrate noi funcționalități și servicii.

„Din perspectiva cetățeanului, putem spune despre RO Wallet că este o aplicație pe care o pornești și, în interiorul aplicației, găsești anumite funcționalități. La începutul lansării vor fi mai puține, dar, pe parcursul lui 2027, o să încercăm să o populăm cu cât mai multe funcționalități și caracteristici”, a explicat ministrul.

Înrolarea se va putea face și cu buletinul vechi

Accesul în aplicație va fi simplificat pentru persoanele care dețin noua carte electronică de identitate, acestea putând să se înroleze direct, folosind documentul. Cei care au încă vechiul model de carte de identitate vor putea apela la un ghișeu pentru înregistrare.

RO Wallet va funcționa ca un spațiu digital în care utilizatorii vor putea avea documente și informații oficiale care atestă relația lor cu statul român.

Un element important este validarea documentelor. Potrivit ministrului, documentele disponibile în aplicație nu vor fi simple copii în format PDF, ci vor avea semnătura electronică și validarea instituției emitente.

„Dacă este acolo, înseamnă că documentul respectiv este un document valid”, a precizat Costinel Bogdan Dumitru.

Datele vor putea fi prezentate selectiv, inclusiv în alte state europene

Un alt avantaj al portofelului digital este posibilitatea de a transmite doar informația necesară într-o anumită situație, fără a divulga toate datele personale.

De exemplu, o persoană va putea demonstra că are peste 18 ani fără să fie nevoită să prezinte întregul document de identitate. Ministrul a explicat că aceste informații sunt generate în unități distincte la fiecare utilizare, astfel încât să nu poată fi urmărită o legătură între prezentările succesive.

Funcționalitatea va putea fi utilizată și în afara României, în alte state membre ale Uniunii Europene, în cadrul ecosistemului european al portofelelor digitale.

Asigurările și plățile, printre funcționalitățile avute în vedere

Dezvoltarea RO Wallet nu se va opri la documentele de identitate și permisul de conducere. Printre direcțiile menționate de ministru se află integrarea informațiilor despre asigurările auto și a unor servicii de plată, inclusiv plăți cu cardul.

Obiectivul este ca aplicația să devină un instrument digital care să reunească tot mai multe documente și servicii utile în interacțiunea cu instituțiile și furnizorii de servicii.

Ministrul a subliniat însă că documentele introduse în portofel trebuie să poată fi validate de instituțiile sau entitățile care le emit.

Ce garanții există pentru securitatea datelor

Securitatea informațiilor reprezintă una dintre principalele provocări ale proiectului. Costinel Bogdan Dumitru a declarat că RO Wallet utilizează mecanisme de criptare de ultimă generație și că aplicația va trece printr-un proces de validare și printr-o serie de teste.

Potrivit acestuia, datele sunt distribuite între telefonul utilizatorului și instituțiile statului, ceea ce presupune că accesarea lor ar necesita compromiterea mai multor surse.

Ministrul a precizat că nu poate garanta că un incident informatic nu se va produce niciodată, însă a evidențiat importanța actualizării aplicației, a reacției rapide și a testării continue pentru identificarea și remedierea vulnerabilităților.