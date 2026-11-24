Liberalul anunță că PNL va depune un proiect de lege pentru reducerea numărului de parlamentari și pune sub semnul întrebării eficiența stimulentelor financiare propuse pentru unirea voluntară a comunelor.



Motreanu: Reforma administrativă trebuie să înceapă de sus în jos

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Dan Motreanu a susținut că reforma administrației trebuie să producă rezultate concrete pentru cetățeni, prin reducerea risipei, eficientizarea instituțiilor și îmbunătățirea serviciilor publice.

Liberalul a precizat că a discutat despre acest subiect cu reprezentanții primarilor PNL de comune, în cadrul unei întâlniri la care au participat Ilie Bolojan și alți membri ai conducerii partidului.

„Reforma administrativă trebuie să se simtă în viața oamenilor: mai puțină risipă, administrații eficiente și servicii publice de calitate. Ea trebuie să înceapă de sus în jos și să vizeze toate nivelurile statului”, a transmis Motreanu.

În acest context, el a anunțat că PNL intenționează să depună un proiect legislativ privind reducerea numărului de parlamentari.

Critici la adresa PSD și a stimulentelor pentru comasarea comunelor

Dan Motreanu a acuzat o parte a conducerii PSD că încearcă să își construiască o imagine reformatoare, după ce, potrivit afirmațiilor sale, ar fi blocat anterior schimbările administrative.

„Asistăm la un concurs de desenat hărți și la o partitură pe mai multe voci, interpretată diferit de liderii centrali, liderii locali și primarii PSD”, a afirmat liberalul.

Acesta a criticat și propunerea privind comasarea voluntară a comunelor, despre care susține că nu reprezintă o noutate legislativă, întrucât posibilitatea există deja.

Potrivit lui Motreanu, planul atribuit Guvernului PSD ar presupune păstrarea posturilor funcționarilor și acordarea unor stimulente financiare și reduceri de impozite locale, în valoare totală de patru miliarde de lei pentru următorii doi ani.

„Din ce bani? Tot din cei ai contribuabililor”, a comentat reprezentantul PNL.

Suma și caracteristicile măsurilor sunt prezentate în mesajul lui Motreanu, fără ca acesta să detalieze sursa bugetară a stimulentelor.

„Vrem doar un stat care costă mai puțin sau un stat care funcționează mai bine?”

Liberalul consideră că reorganizarea administrativ-teritorială nu trebuie redusă la desființarea unor comune, comasarea județelor sau diminuarea numărului de posturi din instituțiile publice.

În opinia sa, reforma trebuie să urmărească și dezvoltarea economică a comunităților, inclusiv prin atragerea investițiilor și crearea locurilor de muncă.

„Viabilitatea unei localități nu se măsoară doar în numărul de locuitori, ci și în capacitatea sa de a oferi servicii publice, de a atrage investiții, de a crea locuri de muncă și de a oferi perspective comunității”, a explicat Motreanu.

Acesta susține că deciziile privind reorganizarea teritorială ar trebui luate numai după evaluarea acestor criterii, astfel încât autoritățile să poată stabili unde sunt necesare schimbări administrative și unde trebuie direcționate investițiile.

„Reforma administrativă nu înseamnă doar să redesenăm harta României, ci să schimbăm modul în care funcționează și se dezvoltă România”, a concluzionat Dan Motreanu.