Acesta a susținut că reforma trebuie să includă comasarea comunelor și o regândire a structurii județelor, inclusiv prin măsuri obligatorii pentru localitățile care nu vor accepta fuziunea voluntară.

„Avem datoria să trimitem la pensie harta lui Ceaușescu”

În cadrul intervenției televizate, Dragoș Benea, responsabilul PSD pentru reforma administrativă, a afirmat că reorganizarea administrativă reprezintă o reformă necesară, care nu mai poate fi amânată, în condițiile în care structura teritorială actuală datează de aproape șase decenii.

„Eu știu că este un partid cu un pedigree care îl condamnă să participe la efortul colectiv al acestei țări de a scoate la pensie harta lui Ceaușescu. La 20 de ani de la intrarea în Uniunea Europeană, cu toți actorii politici, avem datoria să trimitem la pensie harta lui Ceaușescu. Pentru că ea a fost construită în 1968, când televizorul alb-negru era expresia luxului desăvârșit”, a declarat Benea, referindu-se la participarea UDMR la procesul de reorganizare.

Acesta a argumentat că schimbările tehnologice și economice produse în ultimele decenii impun o regândire a administrației publice.

„Astăzi suntem în era în care roboții operează sau telefonul te ascultă fără să-i dai această comandă”, a adăugat el.

Reforma administrativă, vizată pentru 2028. Benea nu crede într-un consens politic

Dragoș Benea a recunoscut că obținerea unui acord între toate formațiunile politice va fi dificilă, însă consideră că negocierile pot conduce la o soluție aplicabilă după următoarele alegeri locale.

„Nu cred în consens pe această reorganizare administrativă”, a declarat acesta.

Întrebat dacă exclude posibilitatea unui acord politic, Benea a precizat:

„Mă declar sceptic că vom atinge consensul. Probabil că președintele (n.r. al PSD) Grindeanu și nu numai premierul Niculescu vor încerca acest consens. Dar, până la urmă, negocierea și compromisul definesc politica.”

El a indicat anul 2028 drept momentul în care România ar putea trece la o nouă organizare administrativ-teritorială.

„Și eu cred că se poate ajunge pe chestiunea minorităților, nu numai o minoritate, cu negocierea și compromis la o soluție care să nu blocheze, ci în 2028, după alegerile locale, să avem o altă hartă administrativ-teritorială română”, a afirmat Benea.

Ce se întâmplă cu UDMR și județele cu populație majoritar maghiară

Întrebat despre opoziția exprimată de UDMR față de eventuale modificări ale structurii județelor în care trăiește o populație importantă de etnie maghiară, Dragoș Benea a evitat să intre într-o dispută directă cu reprezentanții formațiunii.

„Având în vedere că la nici 24 de ore de la conferința de presă în care am jalonat câteva din principiile și criteriile cu care vrem să operăm în această reorganizare, declarațiile au fost foarte abrupte, dacă pot să spun așa, mi-aș permite să nu intru în această polemică belicoasă cu UDMR-ul, într-o dezbatere contraproductivă deocamdată”, a declarat acesta.

Benea a insistat că problema reprezentării minorităților trebuie abordată prin negociere și compromis, astfel încât să nu blocheze reforma administrativă.

Comunele care nu se comasează voluntar ar putea fi reorganizate prin lege

Unul dintre principalele puncte ale reformei vizează localitățile mici care nu vor accepta comasarea voluntară.

Întrebat ce se va întâmpla cu acestea, Dragoș Benea a explicat că vor putea fi incluse într-un proces de reorganizare obligatorie, realizat pe baza unor criterii de sustenabilitate.

„Le vom lua în calcul la comasarea normativă, prin comitetele județene, n-am vorbit de acestea, comitetele județene de reorganizare, care se vor constitui în viziunea noastră în jurul instituției prefectului, cu DSV-ul, cu DSP-ul, cu cadastru și publicitatea imobiliară, cu direcția agricolă, toți cei care știu realitatea de la fața locului”, a explicat Benea.

Acesta a precizat că viitoarele comitete județene ar urma să analizeze atât indicatorii economici și administrativi, cât și particularitățile geografice ale fiecărei zone.

În privința localităților care nu vor fi reorganizate voluntar, Benea a declarat:

„O dată cu apariția noilor legi, vor dispărea prin efectul ei.”

Praguri de 2.500, 3.000 sau 4.000 de locuitori, luate în calcul

Dragoș Benea a precizat că sunt analizate mai multe scenarii privind numărul minim de locuitori necesar pentru menținerea unei comune ca unitate administrativ-teritorială distinctă.

„Vor intra sub incidența pragului care va fi 2500, 3000, 4000, nu știu. Lucrăm cu mai multe simulări, dar decizia la comune este una mult mai complexă și mai sofisticată pentru că, v-am spus, acolo oamenii sunt cei mai impactați, sunt cei mai necăjiți, dacă vreau să spun așa, care fac față mai greu la schimbările societății de astăzi”, a afirmat acesta.

Potrivit declarațiilor sale, nu există deocamdată un prag definitiv stabilit, urmând ca acesta să rezulte din analizele și negocierile privind reforma.

Benea a menționat și termenul de 1 martie, prevăzut în proiectul Ministerului Dezvoltării pentru procesul de comasare voluntară, arătând că autoritățile ar putea evalua încă din luna ianuarie dacă există interes real pentru declanșarea referendumurilor locale.

Inteligența artificială poate propune comasări nerealiste

Dragoș Benea a avertizat că analiza reorganizării administrative nu poate fi realizată exclusiv pe baza unor instrumente informatice, deoarece acestea pot interpreta greșit condițiile reale din teren.

El a oferit exemplul unei simulări din județul Bacău, în care două comune erau propuse pentru comasare pe baza existenței unui drum care, în realitate, nu permitea o legătură rutieră corespunzătoare.

„Și eu am văzut asta la județul Bacău, am văzut luând în calcul o cale de comunicație care nu este asfaltată”, a declarat acesta.

„Sunt legate de un drum pietruit, impracticabil. El vedea (n.r. AI-ul) că e un drum asfaltat și propunea comasarea ceor două”, a explicat Benea.

În opinia sa, deciziile privind reorganizarea trebuie să țină cont de realitățile locale, de infrastructura existentă și de capacitatea viitoarelor administrații de a furniza servicii publice.

Digitalizarea primăriilor, condiție pentru reorganizare

Dragoș Benea a subliniat că reforma administrativă trebuie însoțită de investiții în digitalizare, pentru a evita situațiile în care locuitorii comunelor comasate ar avea dificultăți suplimentare în relația cu administrația.

„Dacă anul acesta vom prinde sume distincte în buget pentru digitalizare, unde Republica Moldova este net în fața României, cu destinație precisă, clară, specială pentru digitalizare, în relația cu cetățeanul, primăriile din viitoarele comune trebuie să fie bine pregătite și să nu clacheze în relația cu cetățeanul”, a declarat Benea.

Acesta a insistat că reorganizarea nu trebuie să îngreuneze accesul cetățenilor la serviciile publice, mai ales în mediul rural.

„Nu vrem să-i facem viața grea cetățeanului, de aceea am luat în calcul inclusiv comasarea comunelor din județe astăzi limitrofe”, a mai spus el.