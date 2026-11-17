Invitată în emisiunea „Ai Aflat!”, moderată de Ionuț Cristache, Lasconi a explicat că o asemenea reformă ar trebui supusă unui referendum și a indicat interesele electorale ale PSD și PNL drept unul dintre motivele pentru care procesul nu ar avea șanse să se concretizeze.

Lasconi consideră că o schimbare de asemenea amploare trebuie decisă cu acordul cetățenilor, nu doar printr-o decizie politică.

„Din punctul meu de vedere, ca femeie care crede și luptă de când se știe pentru libertate și democrație, când ai o asemenea temă, cum este reforma administrativ-teritorială, cred că ar trebui un referendum și trebuie întrebat poporul”, a declarat Elena Lasconi.

De ce crede Lasconi că reforma administrativ-teritorială nu va avea loc

Primarul din Câmpulung susține că PSD și PNL nu ar avea interesul să renunțe la primarii pe care îi au în teritoriu, având în vedere rolul acestora în mobilizarea alegătorilor la scrutinurile parlamentare.

„De ce nu se va întâmpla? Pentru că cei mai mulți primari îi are PSD și PNL. Nu le convine să renunțe la primarii ăștia, care sunt niște furnicuțe foarte bune la alegerile parlamentare pentru strâns voturi”, a afirmat Lasconi.

Un alt obstacol, în opinia sa, îl reprezintă necesitatea unui acord din partea minorităților și a UDMR, în contextul în care formațiunea și-a exprimat deja opoziția față de această reformă.

Lasconi reclamă o nedreptate pentru municipiul Câmpulung

Elena Lasconi a vorbit și despre efectele pe care comasarea comunelor din jurul municipiilor le-ar putea avea asupra administrațiilor locale. Aceasta a dat exemplul Câmpulungului, despre care spune că are resurse financiare limitate și că se află într-un proces de dezvoltare după mai multe perioade dificile.

Primarul a atras atenția asupra faptului că locuitorii comunelor din apropiere beneficiază deja de investițiile realizate de administrația din Câmpulung, inclusiv în infrastructura școlară.

„Copiii cetățenilor care stau în comunele de lângă Câmpulung învață în școlile în care investește Elena Lasconi. Adică în municipiul Câmpulung, unde am investit în toate școlile”, a declarat aceasta.

Întrebată dacă o eventuală comasare a comunelor din jurul municipiului nu ar putea fi în avantajul administrației pe care o conduce, Lasconi a spus că situația actuală este deja una pe care nu o consideră echitabilă.

„Eu deja fac un lucru care nu mi se pare fair-play”, a conchis primarul municipiului Câmpulung.