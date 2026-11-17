Declarația a fost făcută marți în cadrul emisiunii „Ai Aflat cu Ionuț Cristache” de la Gândul.

„Mi se pare că este de bun augur, eu i am spus de mai multe ori lui Dominic. Mi se pare că ar trebuie să avem un brand nou, să nu se numească nici PNL, nici USR. Nu știu, poate o alianță”, a explicat Elena Lasconi.

Ea a spus că, potrivit sondajelor, românii ar vrea să voteze un partid nou.

„Am văzut sondajele, aproape 60% dintre români ar vota un partid nou, adică s-au cam scârbit și li s-a cam luat”, a adăugat Elena Lasconi.

Lasconi despre alianță:Nu cred că se va putea face

Fosta lideră USR s-a declarat pesimistă în ceea ce privește realizarea unei alianțe PNL-USR.

„Domnul Bolojan vine cu partea asta de seriozitate și cu experiență în administrație. Este adevărat nu suntem perfecți, eu văd că este o alianță bună, o întărire a dreptei din România, dar nu cred că se va putea face”, a mai spus Lasconi.

Ea a dezvăluit că a trecut printr-o experiență asemănătoare atunci când reprezentanții USR au negociat susținerea candidaturii sale la Palatul Cotroceni cu PMP, Reper și Forța Dreptei.

„Nu ne-a ieșit pentru că fiecare cerea cât mai mult”, a precizat Lasconi.