Nicușor Dan răspunde PNL și USR: 30% e mai mic decât 50%. Nu poți da vina pe arbitru. De ce o guvernare fără PSD este „o iluzie” și de ce i-a nominalizat pe Mureșan și Veștea

UPDATE: Nicușor Dan, despre desemnarea lui Veștea și negocierile cu PSD: „Am avut indicii că guvernul va avea o majoritate pro-occidentală”

Președintele Nicușor Dan a explicat de ce l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru formarea guvernului și a afirmat că avea indicii că acesta ar fi putut obține susținerea unei majorități pro-occidentale în Parlament.

Întrebat de ce în cazul lui Adrian Veștea a considerat posibilă formarea unei majorități parlamentare, deși anterior afirmase că președintele nu poate suplini diferența dintre 30% și 50%, Nicușor Dan a invocat discuțiile purtate cu lideri politici.

„Așa cum am avut eu indicii din discuțiile pe care le-am avut, ar fi urmat să fie un guvern cu o majoritate pro-occidentală în Parlament. Și cred eu că ar fi fost mai bine decât cele patru luni care au urmat”, a declarat președintele. El a precizat că nu poate oferi detalii despre aceste discuții fără acordul persoanelor implicate.

Nicușor Dan a negat că i-ar fi dat lui Veștea mandat să negocieze promisiuni cu AUR. În opinia sa, discuția ar fi urmărit obținerea unor voturi parlamentare fără angajamente în schimb.

Referitor la desemnarea lui Mureșan, președintele a explicat că, la acel moment, nu exista o formulă care să întrunească majoritatea parlamentară. A ales însă persoana despre care considera că are cele mai multe șanse să adune voturile necesare, până la pragul de 233 de parlamentari.

Cine i-a cerut președintelui să discute cu PSD

Întrebat cine din PNL sau USR i-a solicitat să intervină în discuțiile cu PSD pentru rezolvarea crizei politice, Nicușor Dan a spus că astfel de solicitări au venit în repetate rânduri.

„De nenumărate ori și mulți oameni din coaliția PNL-USR”, a răspuns șeful statului, fără să nominalizeze liderii politici care i-au cerut să discute cu social-democrații.

Știre inițială:

Președintele Nicușor Dan a explicat, marți, în conferință de presă că cele două formațiuni nu au suficiente voturi pentru a forma singure o majoritate. „30% e mai mic decât 50%”, a explicat șeful statului, subliniind că niciun președinte dintr-o țară democratică nu poate suplini diferența dintre o minoritate și o majoritate parlamentară.

Nicușor Dan a declarat că înțelege poziția românilor care consideră că o guvernare PNL-USR ar fi cea mai bună opțiune pentru România și le-a mulțumit celor care l-au votat, contribuind la victoria sa în alegeri. Totuși, președintele a respins ideea că ar fi putut impune o asemenea formulă de guvernare.

„Cea mai bună opțiune de guvernare pentru România este PNL-USR. Perfect. Mai spun (susținătorii PNL și USR – n.r.): PSD-ul e un partid nociv pentru România, are un istoric, își protejează clientela. Perfect. Dar ei mai spun: dacă președintele ar fi susținut cu adevărat PNL și USR, partidele astea ar fi azi la guvernare. Asta e complet fals”, a afirmat Nicușor Dan.

„Niciun președinte nu poate să suplinească diferența între 30% și 50%”

Nicușor Dan a explicat că formarea unui guvern depinde de existența unei majorități parlamentare, iar președintele nu poate înlocui voturile care lipsesc partidelor.

„Pentru că, pur și simplu, 30% e mai mic decât 50%. Ca să guvernezi o țară, trebuie să ai 50%. Și niciun președinte din nicio țară democratică nu poate să suplinească diferența între 30% și 50%. Asta este răspunsul foarte, foarte simplu”, a declarat acesta.

Nicușor Dan a respins și acuzațiile potrivit cărora ar fi putut împiedica moțiunea de cenzură. El a susținut că președintele nu poate controla modul în care partidele își mobilizează sau își coordonează reprezentanții în Parlament.

„Niciun președinte din nicio țară democratică nu poate să împiedice un partid să-și acționeze reprezentanții lui în Parlament, să acționeze într-un fel sau altul”, a spus șeful statului.

De ce consideră Nicușor Dan că PNL și USR trebuie să negocieze cu PSD

Președintele a explicat că un partid sau o alianță care nu deține majoritatea parlamentară are, în esență, două variante: să negocieze pentru formarea unei coaliții majoritare sau să rămână în opoziție și să încerce să obțină un rezultat mai bun la următoarele alegeri.

În opinia sa, o guvernare de coaliție presupune compromisuri și negocieri, iar PNL și USR nu ar fi putut evita dialogul cu PSD dacă doreau să participe la o formulă guvernamentală stabilă.

„Ești minoritar în Parlament? Ai două opțiuni. Reușești să formezi o coaliție majoritară? Da. Nu vei face tot ce ți-ai propus, pentru că trebuie să lucrezi într-o coaliție. Nu vrei să faci asta? Mergi în opoziție și speri să faci mai mult, să guvernezi după alegerile viitoare”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele a ironizat criticile îndreptate împotriva sa, afirmând că nu poate fi învinuit pentru faptul că partidele nu au suficiente voturi pentru a forma o majoritate.

„Dar e ilogic să acuzi arbitrul că 30 e mai mic decât 50. Nu e treaba arbitrului”, a afirmat acesta.

Nicușor Dan: „Bineînțeles că am vorbit cu PSD-ul”

În final, șeful statului a făcut referire la discursul public al celor care prezintă relația cu PSD drept o confruntare permanentă, în timp ce, în culise, ar fi solicitat chiar intervenția sa pentru a facilita dialogul cu social-democrații.

Nicușor Dan a spus că a observat situații în care reprezentanți politici care criticau PSD și vorbeau despre o luptă cu sistemul îi cereau, în același timp, să discute cu social-democrații în numele lor.

„Dacă n-ar fi fost alții în același timp care, având diverse probleme de guvernare, să nu vină tot la președinte să-ți spună: „N-ai putea să vorbești tu cu PSD-ul, că noi nu putem?” Sau una, sau alta. Bineînțeles că am vorbit cu PSD-ul”, a declarat președintele.