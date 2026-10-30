Kelemen Hunor despre anticipate: Nu ar fi schimbat nimic / AUR ar fi obținut spre 40%

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, la B1 TV, că alegerile anticipate au fost o posibilitate constituțională în perioada negocierilor pentru formarea actualului Guvern, însă nu ar fi reprezentat o soluție pentru criza politică.

„Eu personal am fost de acord cu el (n.r. Nicușor Dan), fiindcă anticipatele nu ar fi schimbat nimic”, a spus Kelemen Hunor, referindu-se la poziția președintelui, care s-a opus de la început organizării unui astfel de scrutin.

„Ar fi fost un PNL mai mic, un PSD mai mic…”

Kelemen Hunor estimează că, în cazul unor alegeri anticipate, AUR ar fi obținut între 35% și 40% din voturi, în timp ce PNL și PSD ar fi avut rezultate mai slabe.

„Ar fi fost un PNL mai mic, un PSD mai mic… nu puteai să nu dai șansa sau posibilitatea formării Guvernului primului partid”, a spus Hunor.

„AUR ar fi câștigat între 35 – 40%, eu zic spre 40”, a afirmat Kelemen Hunor.

Anticipatele ar fi afectat echilibrul parlamentar

Acesta a susținut că anticipatele ar fi afectat echilibrul parlamentar și ar fi îngreunat formarea unui guvern și a pledat pentru o politică rațională și sinceră față de cetățeni.

„Să fii sincer cu cetățenii și când e rău și când e bine și după aceea să fii rațional.

În politică, sigur că e mai ușor să fii irrațional și să apelezi tot timpul la sentimente, la frică, la tot felul de mijloace, sau prin tot felul de mijloace, dar la sfârșitul zilei, soluțiile tot raționale vor fi”, a spus Kelemen Hunor.