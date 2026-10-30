Campionii mondiali la robotică, premiați la GALA MEDIAFAX 35. Bursă de 25.000 de lei și ofertă de angajare pentru echipa Velocity

Distincția, dedicată performanței în IT, digitalizare, robotică și inteligență artificială, este susținută de Prime Batteries. Pe lângă bursă, elevii au primit și o ofertă de angajare din partea companiei, printr-un contract pe perioadă nedeterminată, pe care îl pot semna atunci când vor fi pregătiți.

Pe 28 octombrie, Gala Mediafax 35 a reunit reprezentanți ai presei, ai corpului diplomatic, ai instituțiilor publice, ai mediului de afaceri, academic și cultural, precum și ai antreprenoriatului, pentru a marca împreună 35 de ani de la înființarea Mediafax. Printre momentele centrale ale serii s-a numărat acordarea celor cinci burse de performanță, dedicate unor tineri care au obținut rezultate remarcabile în domenii diferite.

Bursa Grigore Moisil, care poartă numele matematicianului român și este destinată domeniilor IT, digitalizării, roboticii și inteligenței artificiale, a fost acordată echipei Velocity din Brăila, după performanța obținută la Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge din Statele Unite.

Echipa Velocity, campioană mondială la robotică, recompensată cu Bursa Grigore Moisil

Prezentatorul galei, actorul Șerban Pavlu, a evidențiat că bursele MEDIAFAX reprezintă o investiție în viitorul unor tineri care au demonstrat deja că pot obține rezultate la nivel internațional.

„O agenție de știri trăiește din prezent, din moment. Dar în seara asta MEDIAFAX s-a vrut să se uite și înainte”, a spus Șerban Pavlu, înainte de a prezenta cele cinci burse.

Acesta a explicat că fiecare distincție poartă numele unui român care a avut o contribuție importantă în istorie și ajunge la un tânăr care obține performanțe în domeniul său.

„Nu sunt premii pentru ce au făcut acești tineri. Sunt un vot de încredere pentru ce urmează să facă”, a subliniat prezentatorul.

Prima bursă prezentată a fost cea care poartă numele matematicianului Grigore Moisil. În valoare de 25.000 de lei și susținută de Prime Batteries, aceasta a revenit echipei Velocity, formată din elevi ai Colegiului Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila.

Tinerii au câștigat în 2026 Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge, desfășurat la Houston, în Statele Unite, în perioada 29 aprilie – 2 mai. Finala a avut o particularitate: două echipe din România au ajuns să se confrunte pentru titlul mondial, Velocity din Brăila și Heart of RoBots din Buzău.

Performanța a fost cu atât mai importantă cu cât echipa brăileană a reușit să depășească probleme tehnice apărute în primele meciuri ale competiției și să revină în fazele eliminatorii cu un robot optimizat. Echipa este coordonată de profesorul Paul Pruș.

Prime Batteries le oferă campionilor mondiali posibilitatea de a se alătura companiei

Bursa a fost înmânată de Vicențiu Ciobanu, Chief Executive Officer al Prime Batteries, care a vorbit despre legătura dintre performanța tehnologică, inovare și investiția în tinerii care pot contribui la dezvoltarea unor produse românești competitive.

Acesta a evocat parcursul companiei, pornind de la un proiect al unei echipe de studenți de la Universitatea Politehnică din București, care a dezvoltat primul vehicul electric din România în urmă cu aproximativ zece ani, până la activitatea actuală din domeniul bateriilor și al tehnologiilor inovatoare.

Reprezentantul companiei a făcut și un anunț special pentru elevii din echipa Velocity: aceștia au primit posibilitatea de a se alătura Prime Batteries printr-un contract pe perioadă nedeterminată.

„Oficial, de anul acesta, intrăm în producția de roboți umanoizi și a trebuit să facem acest anunț alături de o echipă care în asta se specializează”, a declarat Vicențiu Ciobanu.

Acesta le-a transmis tinerilor că au la dispoziție un contract pe perioadă nedeterminată la Prime Batteries, pe care îl pot semna atunci când vor fi pregătiți.

„O echipă de tineri care suntem siguri că acest premiu și această bursă este un motiv pentru ei să creadă că pot face mai mult și că pot aduce România pe harta mondială a inovării, a digitalizării și a produselor care pot fi realizate de către noi”, a mai spus reprezentantul Prime Batteries.

Nație prin Educație: peste 240 de echipe de robotică în România

La ceremonia de acordare a bursei a fost prezentă și Dana Războiu, președinta Asociației Nație prin Educație, organizație care susține dezvoltarea roboticii în rândul elevilor din România prin programul FIRST Tech Challenge.

Aceasta i-a felicitat pe membrii echipei Velocity și a vorbit despre evoluția programului educațional, care a contribuit la formarea mai multor generații de tineri pasionați de tehnologie.

„Ei sunt cei mai frumoși dintre cei frumoși din țară, roboțiștii mei, îi numesc eu”, a spus Dana Războiu.

Reprezentanta asociației a explicat că programul implică aproximativ 240 de echipe din țară, peste 3.000 de elevi și câteva sute de mentori, fiind dezvoltat în special în liceele de stat cu sprijinul companiilor private.

Dana Războiu a atras atenția și asupra dificultăților generate de schimbările repetate din sistemul de educație. Aceasta a amintit că, în ultimii zece ani, România a avut 14 miniștri ai Educației, fiecare cu propria viziune și propriile schimbări, subliniind importanța continuității proiectelor educaționale.

„Avem nevoie de Nație prin Educație sau alte ONG-uri ca să continuăm, să avem o idee, să avem o viziune și să mergem cu acea viziune mai departe”, a afirmat aceasta.

Asociația Nație prin Educație susține programul FIRST Tech Challenge în România de zece ani, oferind elevilor oportunitatea de a învăța robotică, programare, proiectare și lucru în echipă.

Tinerii din Velocity: Am reușit să aducem României trofeul mondial

O parte dintre membrii echipei Velocity au urcat pe scenă în cadrul galei, unde au vorbit despre performanța obținută și despre emoția de a participa la aniversarea MEDIAFAX.

Filip Neațu, căpitanul echipei, a mulțumit pentru invitație și a vorbit despre bucuria de a reprezenta România la o competiție internațională de asemenea amploare.

„Suntem onorați să fim în fața dumneavoastră și, așa cum am reușit să aducem României trofeul mondial în domeniul inovației tehnologice, în domeniul roboticii, suntem onorați să fim și în această zi aniversară aici, de 35 de ani de când MEDIAFAX aduce inovație în domeniul presei românești”, a declarat elevul.

Membrii echipei au fost însoțiți de mentorul lor, profesorul Paul Pruș, iar reprezentanții Velocity au transmis că performanța obținută la Houston este o reușită atât pentru România, cât și pentru comunitatea din Brăila.

Câștigarea Campionatului Mondial FIRST Tech Challenge din 2026 a consolidat rezultatele obținute de echipele românești în competițiile internaționale de robotică, primele patru poziții ale ediției de la Houston fiind ocupate de echipe din România.

Bursa Grigore Moisil, susținută de Prime Batteries, reprezintă astfel nu doar o recunoaștere a performanței obținute de echipa Velocity, ci și o investiție în viitorul unor tineri care au demonstrat că pot concura la cel mai înalt nivel în domeniul tehnologiei.

Pe 28 octombrie, Gala Mediafax 35 a reunit reprezentanți ai presei, ai corpului diplomatic, ai instituțiilor publice, ai mediului de afaceri, academic și cultural, precum și ai antreprenoriatului, pentru a marca împreună 35 de ani de la înființarea Mediafax.

A fost o seară dedicată unui moment important din istoria agenției, celebrat alături de oameni și organizații care contribuie, prin activitatea lor, la viața publică, economică și culturală a României.

Le mulțumim partenerilor care au făcut posibilă organizarea Galei Mediafax 35 și care ne-au fost alături la această aniversare: Prime Batteries, Banca Transilvania, One United Properties, Elektra Invest, Citadina98, Avimi, Electromontaj, Anioest, BCR, Transavia, Elis Pavaje, Romgaz, Concelex, BRD, Transgaz, Waldevar, Altex și E-Infra.

O mulțumire specială adresăm Băncii Naționale a României, pentru gazduirea evenimentului, pentru ospitalitatea și sprijinul oferite.

Mulțumim tuturor celor care au sărbătorit alături de noi cei 35 de ani de Mediafax!