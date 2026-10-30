Rogobete anunță schimbări pentru medicii rezidenți: Fac numeroase gărzi neplătite. Ce vrea ministrul Sănătății să modifice

Alexandru Rogobete a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că a început discuțiile cu societățile profesionale și sindicatele pentru modificarea modului în care sunt remunerate gărzile în sistemul medical.

„Îmi doresc foarte mult să includem pentru plata gărzilor rezidenții. Rezidenții de anul 1, 2, 3, care acum fac numeroase gărzi, 4, 5, 6 gărzi pe lună neplătite”, a afirmat ministrul Sănătății.

Acesta a subliniat că medicii rezidenți trebuie considerați membri cu drepturi depline ai echipelor medicale și a respins ideea că aceștia ar trebui priviți doar ca personal auxiliar pentru medicii specialiști sau primari.

„Medicul rezident nu este apendicul medicului primar și nici anexa profesorului. Este un membru al echipei medicale, care are nevoie de suport, de susținere și de respect, la fel ca orice alt om din sistemul de sănătate”, a declarat Rogobete.

Ministrul vrea actualizarea tarifelor pentru gărzi, calculate la nivelul salariilor din 2018

Pe lângă introducerea rezidenților în sistemul de plată, ministrul Sănătății vrea și actualizarea tarifelor pentru gărzile efectuate de personalul medical, astfel încât acestea să reflecte nivelul salarial din 2026.

Alexandru Rogobete consideră că actualul mecanism generează una dintre cele mai mari inechități din sistemul sanitar, întrucât plata gărzilor se face în continuare pe baza unor tarife calculate la valoarea salariilor din 2018.

„Cea mai mare inechitate în sistemul de sănătate astăzi este că plătim gărzile la un tarif calculat la valoarea salariilor din 2018”, a explicat ministrul.

Ce spune Rogobete despre noua lege a salarizării unitare

Declarațiile ministrului vin după ce Federația Solidaritatea Sanitară a avertizat că, dacă noua lege a salarizării nu va intra în vigoare la 1 ianuarie, respingerea proiectului în această vară ar putea fi interpretată drept o acțiune împotriva creșterilor salariale.

Alexandru Rogobete a respins această interpretare și a susținut că proiectul anterior ar fi produs pierderi salariale importante pentru anumite categorii de angajați din sănătate.

Potrivit ministrului, un medic ATI ar fi pierdut până la 4.000 de lei lunar, în timp ce veniturile unei asistente medicale ar fi fost diminuate cu 1.000-1.500 de lei pe lună.

Rogobete a argumentat că respingerea proiectului nu a reprezentat o pierdere pentru sistemul sanitar, ci a contribuit la stabilizarea acestuia.

În ceea ce privește posibilitatea apariției unui nou proiect de lege până la sfârșitul anului, ministrul nu a oferit un termen concret. El a precizat că vor urma discuții cu Ministerul Muncii și cu reprezentanții sindicatelor, în urma cărora va fi stabilit un calendar etapizat.

„Această lege nu trebuie bifată. Nu trebuie doar bifată. Ea trebuie făcută cu dialog, cu echilibru, cu calm, pentru a găsi cele mai bune soluții pentru toate categoriile profesionale”, a mai declarat Alexandru Rogobete.