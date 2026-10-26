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Rogobete pregătește o strategie împotriva medicilor care pleacă la privat în timpul programului de spital

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat că Direcția juridică din minister lucrează la modificări legislative care să le permită managerilor de spitale să le desfacă medicilor care pleacă în timpul programului de la unitățile sanitare publice pentru a lucra în cabinetele private contractele de muncă.
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Cosmin Pirv
26 oct. 2026, 22:44, Social
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Ministrul Alexandru Rogobete a precizat că își dorește ca, după trei abateri de acest fel, managerul spitalului să poată lua decizia concedierii medicului.

„Îmi doresc ca la trei abateri de acest gen managerul să poată desface contractul de muncă al celui care nu înțelege, după atât de mult timp, că programul de lucru la public trebuie respectat”, a declarat ministrul, luni, la TVR.

Acesta a spus că medicii pot lucra în sistemul privat după încheierea programului de la spitalul public, însă nu în timpul orelor în care trebuie să își desfășoare activitatea în unitatea sanitară de stat.

Ministrul a afirmat că are o strategie pentru combaterea fenomenului și că va folosi inclusiv presiunea publică, dar a subliniat că este nevoie de un cadru legal care să permită sancționarea abaterilor.

„Sigur că presiunea publică descurajează fenomenul și voi profita de această posibilitate de a face presiune publică pentru a descuraja fenomenul, dar el trebuie totuși reglementat și sancționat”, a spus ministrul.

„Sunt în continuare cu ochii pe cei care pleacă la ora 10 din sistemul public în cabinetul propriu privat”, a mai declarat Alexandru Rogobete.

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