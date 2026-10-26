Președintele UDMR avertizează că orice majorare a taxelor în 2027 ar fi o „decizie sinucigașă”: „Societatea, economia și cetățenii nu mai suportă”

„Eu cred că orice majorare pentru 2027, în partea impozitelor și a taxelor, este o decizie sinucigașă. Societatea, economia și cetățenii nu mai suportă, n-au de unde”, a declarat Kelemen Hunor la Digi24.

„Deci eu cred că orice majorare ar fi o greșeală de neiertat pentru cei care guvernează. Noi nu vom susține, nu am susține creșterea taxelor, impozitelor în 2027, de niciun fel”, a adăugat acesta.

Președintele UDMR a precizat că taxele și impozitele locale nu ar trebui majorate anul viitor, după creșterile anterioare.

„Din punctul meu de vedere, nu trebuie crescute în 2027 taxele locale, impozitele locale. Au fost crescute anul trecut mult. Mult, mult peste așteptările oamenilor și mult peste suportabilitatea societății”, a afirmat acesta.

Kelemen Hunor a criticat și posibilitatea calculării impozitelor pe proprietate în funcție de valoarea de piață, argumentând că prețurile diferă foarte mult de la o localitate la alta și că administrația nu este pregătită pentru un asemenea sistem.

„Nici pe grila notarială nu se poate merge. Deci nu este administrația pregătită pentru așa ceva și nici nu trebuie crescute anul viitor”, a explicat liderul UDMR.

În opinia liderului UDMR, Executivul ar trebui să reducă din cheltuieli.

„Acum e perioada când statul trebuie să mai taie din cheltuieli și trebuie să prioritizeze investițiile”, a declarat acesta.