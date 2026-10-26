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Kelemen Hunor, după actul de sabotaj de la fabrica de armament din Brașov: Probabil vor mai fi încercări

Luni seara, în direct la Digi24, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că Rusia se află într-un război mult prea prelungit, afirmând că actele de destabilizare a societății vor continua, dar și că statul român trebuie să protejeze cetățenii.
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Daiana Rob
26 oct. 2026, 21:54, Politic
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„Dinspre Rusia, niciodată n-a venit spre noi libertate, prosperitate, securitate, dar niciodată în istorie. De aceea nu mă mir, este Rusia într-un război mult prea prelungit”, a declarat liderul UDMR, Kelemen Hunor. 

Acesta a declarat că intențiile Rusiei sunt cunoscute încă de la Conferința de Securitate de la Munchen, petrecută în anii 2007 – 2008.

„Președintele Putin a spus exact care sunt linile roșii. Și după anexarea Crimeii, după atacarea Ucrainei, sigur că și Europa, Uniunea Europeană, statele periferice, care sunt în fosta zonă de influență a Rusiei, sunt bombardate zilnic”, a declarat Hunor. 

Un război „sistematic”

Liderul UDMR a acuzat că este vorba despre un război „sistematic”, informațional, de ani de zile, în care intră și actele de sabotaj.

„(…)Vorbim de dezinformare, vorbim de slăbirea societăților noastre, slăbirea rezistenței societăților noastre, polarizarea societății, scăderea încrederii în instituțiile democratice, în viitorul democratic a țării și a continentului, până la urmă. Deci, în acest punct de vedere, este un război sistematic, informațional, de ani de zile, în care, bineînțeles, că intră și acte de sabotaj, cum s-a întâmplat”, a declarat Kelemen Hunor. 

Acesta a mai afirmat că statul trebuie să aibă, pe toate palierele, capacitatea de a apăra cetățenii, infrastructura critică și industria.

Probabil vor mai fi încercări. Nu trebuie să spunem că s-a încheiat, nu s-a încheiat. (…)Deci, da, statul trebuie să aibă capacitatea, în toate palierele, de a apăra cetățenii și infrastructura critică și industria și tot ce ține de statul român. În cazul acesta, justiția are lucruri de făcut”, a declarat liderul UDMR, Kelemen Hunor. 

Declarațiile oficialului vin în contextul în care luni seara, SRI și DIICOT au anunțat că trei membrii ai unei rețele de sabotaj conduse de Federația Rusă, responsabilă de acte de sabotaj în România, dar și pe teritoriul UE au fost identificați de autorități șiu arestați preventiv în străinătate.

Aceștia ar fi autorii incendiului izbucnit în septembrie la fabrica de armament Carfil din Brașov.

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