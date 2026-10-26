Kelemen Hunor cere clarificări privind capacitatea României de a apăra Neptun Deep: „Sabotaje se pot întâmpla”

Kelemen Hunor a vorbit luni seara la Digi 24 despre energie și a spus că România după 2027 va avea o situație mult îmbunătățită dacă Neptun Deep intră în funcțiune.

Întrebat despre securitatea platformei, liderul UDMR a spus: „Chiar am pus întrebarea ministrului Apărării când eram la audieri dacă România e pregătită pentru a apăra platforma, fiindcă sabotaje, apropo de sabotaje, se pot întâmpla”.

Întrebat, de asemenea, dacă a primit un răspuns, Kelemen Hunor a spus: „Nu, a zis că… Mă rog, a fost un răspuns cum este în comisii, dar ne vom întoarce cu această întrebare către Ministerul Apărării și către celelalte structuri, fiindcă nu poți să spui, ok, trebuie schimbată legislația. Hai atunci, apropo de legislație, că este în zona economică exclusivă. Nu este în apele teritoriale.Dar asta nu e o problemă. Dacă trebuie, dă o ordonanță de urgență. Toată lumea acceptă”.

Liderul UDMR susține că dacă România nu va fi în stare să protejeze infrastructura de pe acea platformă, „atunci sigur că vom avea o problemă foarte, foarte mare”.

Mihai Fifor, despre ZEE

Subiectul securității infrastructurii energetice din Marea Neagră a fost ridicat și de deputatul PSD Mihai Fifor, înaintea ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) din 22 octombrie. Acesta a atras atenția asupra diferenței dintre drepturile suverane ale României în zona economică exclusivă și capacitatea efectivă de a proteja instalațiile offshore.

Fifor a susținut că un incident împotriva unei instalații energetice din zona economică exclusivă nu atrage automat mecanismele de apărare colectivă aplicabile unui atac asupra teritoriului național, fără ca acest lucru să excludă o eventuală reacție a aliaților.

Proiectul Neptun Deep, dezvoltat în Marea Neagră de OMV Petrom și Romgaz, este esențial pentru creșterea producției de gaze naturale a României. Primele gaze sunt estimate să intre în Sistemul Național de Transport în prima jumătate a anului 2027.