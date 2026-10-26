Kelemen Hunor, despre Executiv: Este un guvern mai apropiat de președintele Nicușor Dan

Președintele UDMR Kelemen Hunor a fost întrebat luni seara, la Digi24, despre așteptările de la noul Guvern.

„Societatea are niște așteptări de la guvern, dar ce se va întâmpla, abia după primele decizii sau după o lună de zile, după rectificare, după proiectul de buget, vom vedea, fiindcă acolo va fi momentul adevărului. Nu neapărat la rectificare, fiindcă la rectificare nu poți să faci prea multe, nu poți să introduci noutăți, trebuie să echilibrezi cât de cât, dar în momentul când noul buget este pregătit, acolo se va vedea care este politica bugetară guvernului”, a spus liderul UDMR.

El a declarat că Guvernul Luca Niculescu este „un guvern cu mulți miniștri de la PSD, deci este guvern PSD”.

Kelemen Hunor susține că, de aceea, președintele PSD este implicat, fiindcă „va fi responsabilitatea lui și responsabilitatea partidului ceea ce se va întâmpla”.

„Acolo, seara, când se sting luminile, premierul e Luca Niculescu, el semnează, este responsabilitatea lui, în primul rând administrativă, dar, dincolo, sigur că există responsabilitate politică, de aceea putem să ne așteptăm că săptămânal președintele PSD va da niște declarații legate de guvernare”, a mai spus Keleme Hunor.

Întrebat dacă acesta este Guvernului președintelui, liderul UDMR a spus: „Este guvernul României. Deci, din punct de vedere politic, constituțional, este guvernul țării. Că, sigur, e un guvern mai apropiat de domnul președinte Dan, asta se vede”.