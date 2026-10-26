Prima pagină » Politic » Luca Niculescu, întâlnire cu guvernatorul BNR: Discuții despre economie, finanțare externă și investiții

Luca Niculescu, întâlnire cu guvernatorul BNR: Discuții despre economie, finanțare externă și investiții

Luca Niculescu a anunțat că s-a întâlnit cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, cu care a discutat despre evoluțiile economice, finanțarea externă, situația sectorului bancar și prioritățile Guvernului în privința disciplinei financiare și relansării economiei.
Luca Niculescu, întâlnire cu guvernatorul BNR: Discuții despre economie, finanțare externă și investiții
Sursa foto: Facebook/ Luca Niculescu
Laura Buciu
26 oct. 2026, 13:25, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Într-o postare publicată luni pe Facebook, premierul Niculescu a spus că discuțiile au vizat provocările actuale, principalele evoluții macroeconomice și perspectivele de dezvoltare ale economiei.

Acesta a subliniat importanța coordonării politicilor economice și a dialogului constant dintre Guvern și banca centrală pentru susținerea creșterii economice și menținerea stabilității macroeconomice.

Prioritățile Guvernului

Potrivit lui Niculescu, în cadrul întâlnirii i-a prezentat guvernatorului BNR prioritățile Guvernului, care vizează disciplina financiară și folosirea eficientă a banilor publici, cu respectarea traiectoriei convenite cu Comisia Europeană.

Un alt obiectiv menționat a fost relansarea economiei și atragerea de investiții, considerate necesare pentru dezvoltarea țării și crearea de locuri de muncă.

La finalul mesajului, Niculescu i-a mulțumit lui Mugur Isărescu pentru deschiderea față de menținerea unui dialog permanent.

Recomandarea video

SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
G4Media
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
GSP.ro
Cum l-a făcut directoarea de la UM Plopeni pe șeful ei să recunoască luarea de mită: „Am observat că Pîrvu era foarte atent să nu-i apară amprentele pe bani”
Gandul
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Cancan
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Prosport
Cum motivează judecătorii ruși condamnarea românului Adrian David Kercso la 15 ani de gulag: „Ura politică” față de președintele Putin și sprijinul pentru Ucraina
Libertatea
Iei medicamente pentru hipertensiune? Un farmacist avertizează asupra reacțiilor adverse care nu trebuie ignorate
CSID
Honda CR-V diesel: fiabilitate japoneză sau reparații costisitoare?
Promotor