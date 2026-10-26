Luca Niculescu, întâlnire cu guvernatorul BNR: Discuții despre economie, finanțare externă și investiții

Într-o postare publicată luni pe Facebook, premierul Niculescu a spus că discuțiile au vizat provocările actuale, principalele evoluții macroeconomice și perspectivele de dezvoltare ale economiei.

Acesta a subliniat importanța coordonării politicilor economice și a dialogului constant dintre Guvern și banca centrală pentru susținerea creșterii economice și menținerea stabilității macroeconomice.

Prioritățile Guvernului

Potrivit lui Niculescu, în cadrul întâlnirii i-a prezentat guvernatorului BNR prioritățile Guvernului, care vizează disciplina financiară și folosirea eficientă a banilor publici, cu respectarea traiectoriei convenite cu Comisia Europeană.

Un alt obiectiv menționat a fost relansarea economiei și atragerea de investiții, considerate necesare pentru dezvoltarea țării și crearea de locuri de muncă.

La finalul mesajului, Niculescu i-a mulțumit lui Mugur Isărescu pentru deschiderea față de menținerea unui dialog permanent.