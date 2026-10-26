Ministra mediului, vizită la barajele Paltinu și Măneciu. Grup de lucru pentru intervenții

„Prioritatea mea este ca oamenii să nu mai rămână fără apă. Pentru a preveni repetarea unei asemenea situații, este esențial să îi aducem la aceeași masă pe toți cei implicați: autorități, specialiști, operatori și reprezentanți ai mediului academic”, a declarat ministra Mediului, Natalia Intotero.

Potrivit comunicatului publicat, luni, pe pagina de Facebook a Ministerului Mediului, la întâlnire a fost prezent președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu, dar și experți din cadrul ministerului, din mediul academic, societate civilă, precum și reprezentanți ai Administrației Naționale Apele Române, Administrației Bazinale de Apă Buzău–Ialomița, Instituției Prefectului – Județul Prahova, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, Exploatării Sistem Zonal Prahova și ai Hidro Prahova.

În urma întâlnirii, s-a decis constituirea unui grup de lucru interinstituțional, ce va stabili calendarul intervențiilor, cu termene și responsabilități clare, și va prezenta, peste două săptămâni, primul raport privind stadiul lucrărilor realizate și intervențiile necesare, potrivit ministerului.

„Siguranța alimentării cu apă a populației trebuie să fie mai presus de orice. Iar pentru aceasta avem nevoie de instituții care colaborează, de specialiști ascultați și de respect pentru oamenii care, prin munca lor, au grijă de această resursă vitală”, transmite ministerul Mediului.

Anul trecut, în județele Prahova și Dâmbovița, furnizarea apei a fost întreruptă în urma unei defecțiuni la barajul Paltinu. Întreruperea a început în 28 noiembrie și a fost reluată complet abia în 8 decembrie.