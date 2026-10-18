Se lucrează pentru repornirea CET Iași, după explozie. 22.000 de locuințe fără apă caldă și căldură. Spitalele și școlile sunt prioritare

Peste 50 de angajați ai CET Iași și specialiști în domeniul electric și energetic lucrează duminică pentru remedierea avariei provocate de incendiul izbucnit la postul electric de alimentare al centralei. Primăria Iași anunță că prioritatea este reluarea în siguranță a furnizării de energie termică, iar pentru spitalele și școlile racordate la sistemul public de termoficare sunt căutate soluții temporare.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Iași, echipele intervin pentru îndepărtarea resturilor și evaluarea pagubelor produse de incendiu. A fost solicitat și sprijinul DelGaz Grid pentru efectuarea manevrelor tehnice și asigurarea alimentării cu energie electrică a centralei.

Doar postul electric a fost afectat

Reprezentanții Primăriei precizează că, în afara postului electric afectat de incendiu, nu au fost identificate alte probleme tehnice la infrastructura CET I Iași.

Pentru coordonarea intervențiilor a fost formată o echipă mixtă de criză, alcătuită din specialiști de la CET I Iași și DelGaz Grid. Aceasta va fi prezentă permanent la centrală pentru identificarea soluțiilor necesare repornirii instalațiilor.

Se caută soluții termporare pentru asigurarea căldurii și apei calde

În paralel, reprezentanții municipalității au luat legătura cu conducerile unităților școlare și ale spitalelor racordate la rețeaua publică de termoficare, pentru a identifica variante temporare de asigurare a căldurii și apei calde.

Primarul Mihai Chirica a declarat că autoritățile caută cele mai rapide soluții tehnice și că lucrările ar putea continua fără întrerupere, inclusiv 24 de ore din 24, dacă situația o va impune.

Edilul a mulțumit echipelor DelGaz Grid pentru sprijinul oferit cu personal și echipamente, precum și angajaților CET I Iași pentru mobilizare.

Municipalitatea anunță că va reveni cu informații pe măsură ce lucrările de remediere avansează.

Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă, la un transformator electric din incinta CET Iași, situat pe Calea Chișinăului, în municipiul Iași.

Chiar dacă incendiul a fost lichidat, situația este însă gravă în Iași, pentru că peste 22.000 de apartamente, instituții publice, școli și spitale sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare, iar din cauza exploziei urmate de incendiu, au rămas fără apă caldă și căldură.