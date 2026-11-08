Pierderi uriașe în sistemul de termoficare al Capitalei. ELCEN: Instalațiile sunt suprasolicitate, iar producția de energie electrică ar putea fi afectată

Compania susține că trebuie să introducă suplimentar în sistem 1.860 de tone de apă pe oră, echivalentul a 1,86 milioane de litri, pentru a compensa pierderile din rețeaua administrată de Termoenergetica. Situația poate afecta nu doar alimentarea bucureștenilor cu apă caldă și căldură, ci și producția de energie electrică, potrivit unui comunicat transmis duminică, 8 noiembrie.

ELCEN precizează că nu a întrerupt furnizarea agentului termic și atribuie dificultățile de alimentare pierderilor din rețeaua de transport și distribuție, unde numeroase avarii și lucrări de intervenție afectează parametrii de funcționare.



Pierderi de 1.860 de tone de apă pe oră în rețeaua de termoficare

Potrivit companiei, cantitatea de apă care trebuie introdusă suplimentar în sistem pentru compensarea pierderilor a ajuns la 1.860 de tone pe oră.

ELCEN explică faptul că apa fierbinte produsă în centrale se pierde în rețeaua operată de Termoenergetica, înainte de a ajunge la consumatori.

Pentru menținerea funcționării sistemului, centralele trebuie să compenseze permanent aceste pierderi prin introducerea unor volume suplimentare de apă tratată.

Această apă de adaos este inițial rece și, atunci când se amestecă pe circuitul de retur cu agentul termic care revine din rețea, contribuie la scăderea temperaturii.

În același timp, pierderile de apă determină reducerea presiunii din sistem, astfel încât agentul termic nu mai ajunge întotdeauna la consumatori în condițiile necesare unei furnizări corespunzătoare.

CET București Sud: Debitul de apă depășește cu 50% nivelul de avarie

Una dintre cele mai dificile situații este înregistrată la CET București Sud, unde debitul de apă de adaos depășește constant 900 de tone pe oră.

Cantitatea reprezintă peste 900.000 de litri de apă introduși în sistem într-o singură oră, respectiv aproximativ 15.000 de litri pe minut.

ELCEN arată că prevederile contractuale stabilesc pentru această centrală un debit normal de adaos de 400 de tone pe oră și un debit de avarie de 600 de tone pe oră.

Prin urmare, volumul de apă necesar în prezent este de peste două ori mai mare decât nivelul contractual obișnuit și cu aproximativ 50% peste pragul stabilit pentru situațiile de avarie.

Compania avertizează că instalațiile sunt astfel obligate să funcționeze în condiții care depășesc inclusiv parametrii prevăzuți pentru situațiile excepționale.

Potrivit companiei, energia termică asociată apei fierbinți pierdute în rețeaua Termoenergetica este echivalentă cu producția unui cazan de apă fierbinte cu o capacitate de 100 Gcal pe oră.

Instalațiile centralelor sunt suprasolicitate

ELCEN identifică mai multe consecințe ale pierderilor ridicate de apă, care afectează atât consumurile tehnologice, cât și siguranța funcționării echipamentelor.

În primul rând, instalațiile de tratare a apei trebuie să pregătească volume mai mari decât cele pentru care au fost dimensionate în regim de avarie.

Tratarea unor cantități suplimentare presupune consumuri crescute de energie, reactivi chimici și alte resurse necesare proceselor tehnologice.

Totodată, pompele și celelalte echipamente ale circuitului de adaos sunt supuse unei solicitări suplimentare, ceea ce poate afecta fiabilitatea și disponibilitatea acestora.

Un alt risc semnalat de companie este apariția instabilității în funcționarea centralelor.

În cazul în care pierderile continuă la niveluri ridicate, instalațiile ar putea ajunge în situația de a nu mai putea compensa integral necesarul de apă al sistemului, cu efecte asupra menținerii parametrilor tehnologici.

Compania subliniază că aceste volume nu reprezintă un consum normal pentru o rețea de termoficare funcțională, ci indică existența unor dezechilibre importante.

Avertisment privind producția de energie electrică a Capitalei

Compania atrage atenția că efectele pierderilor din rețeaua de termoficare nu se limitează la furnizarea apei calde și a căldurii.

Centralele ELCEN funcționează în cogenerare, producând simultan energie termică și energie electrică.

Electricitatea rezultată este livrată în Sistemul Energetic Național (SEN) și contribuie la acoperirea consumului de energie electrică al Bucureștiului.

Potrivit companiei, suprasolicitarea prelungită a instalațiilor poate determina restricționarea funcționării unor grupuri energetice sau chiar indisponibilizarea acestora.

Un asemenea scenariu ar putea reduce atât capacitatea de producere a energiei termice, cât și cantitatea de energie electrică livrată în rețeaua națională.

Compania avertizează că pierderea unor capacități de producție ar exercita o presiune suplimentară asupra echilibrării Sistemului Energetic Național.

ELCEN prezintă aceste consecințe drept riscuri potențiale asociate menținerii pierderilor ridicate, nu drept întreruperi deja produse în funcționarea grupurilor energetice.

ELCEN cere modernizarea simultană a centralelor și a rețelei Termoenergetica

În comunicatul transmis duminică, ELCEN delimitează responsabilitățile celor două companii implicate în sistemul centralizat de termoficare al Bucureștiului.

ELCEN produce energia termică și o livrează până la limita de proprietate a centralelor electrotermice, în timp ce administrarea, întreținerea și modernizarea rețelei de transport și distribuție revin operatorului Termoenergetica.

Compania susține că investițiile în modernizarea centralelor nu pot rezolva, în mod izolat, problemele provocate de pierderile din rețea și de întreruperile în furnizarea apei calde și a căldurii.

Avertismentul companiei vine în contextul apropierii sezonului rece, când funcționarea sistemului centralizat de termoficare este esențială pentru alimentarea locuințelor din Capitală.