Bucureștiul are probleme cu furnizarea căldurii și a apei calde. Ce sectoare sunt afectate și când ar putea fi rezolvate avariile

Sistemul de termoficare din București funcționează în prezent cu trei centrale ELCEN, o centrală privată și centrala de cvartal Casa Presei, în condițiile în care CTE București Vest și CET Grivița sunt oprite. Situația afectează alimentarea mai multor zone din Capitală, potrivit informațiilor transmise joi de Compania Municipală Termoenergetica.

Sectoarele 1, 5 și 6, afectate de oprirea CET București Vest

CTE București Vest, aflată în administrarea ELCEN, este oprită pentru reparații în urma a două avarii majore, însoțite de incendii. Acestea au avut loc în primăvara acestui an. Repornirea centralei este programată pentru 15 noiembrie 2026, potrivit informațiilor tranmise de ELCEN.

Din aprilie, alimentarea zonelor deservite de aceasta a fost preluată de CTE Grozăvești și CET Energo. Însă, CTE Grozăvești nu poate asigura parametrii necesari pentru toate zonele din Sectoarele 1, 5 și 6, problemele fiind resimțite în special în cartierele Drumul Taberei și Militari.

O altă centrală, CET Grivița, este oprită din primăvară, pe fondul situației de insolvență. Au fost purtate discuții cu reprezentanții acesteia privind posibilitatea repornirii. Reluarea funcționării ar contribui la îmbunătățirea alimentării și la reducerea sarcinii preluate de celelalte centrale.

Pentru îmbunătățirea furnizării în Militari și Drumul Taberei, este luată în calcul creșterea producției de energie termică la CTE Progresu și preluarea unei părți dintre consumatorii din Sectorul 5 alimentați în prezent de CTE Grozăvești.

Temperatură sub cea solicitată în Sectoarele 2, 3 și 4

În Sectoarele 2, 3 și 4, problemele sunt legate de temperatura agentului termic livrat de CTE București Sud.

Deși centrala asigură debitul și presiunea necesare, temperatura agentului termic este de aproximativ 71 de grade Celsius, față de 88 de grade Celsius, cât prevede comanda de livrare transmisă de Termoenergetica către ELCEN. Măsura ar permite reducerea sarcinii asupra CTE Grozăvești.

CTE Progresu livrează jumătate din necesarul de energie termică

Probleme sunt și în zonele din Sectoarele 4 și 5 alimentate de CTE Progresu. Centrala livrează în prezent aproximativ 100 de gigacalorii, în condițiile în care necesarul este de circa 200 de gigacalorii.

Avarie în Sectorul 4. Furnizarea ar urma să fie reluată vineri

O avarie afectează și opt puncte termice din Sectorul 4, care deservesc imobile de pe strada Nițu Vasile, parțial de pe Șoseaua Olteniței și de pe Aleea Cricovul Dulce.

Zona s-a confruntat cu probleme de funcționare și în ultimii ani și este inclusă într-un program de modernizare a rețelei, în cadrul Obiectivului 21, Lotul 4. Pentru desfășurarea lucrărilor sunt prevăzute conducte provizorii, astfel încât furnizarea agentului termic să poată continua pe durata intervențiilor.

Echipele de intervenție sunt mobilizate. Termenul estimat pentru remedierea avariei și reluarea furnizării este 6 noiembrie 2026, a anunțat Termoenergetica.