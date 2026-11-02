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Aproape o treime dintre asociațiile de proprietari nu primesc agent termic la parametrii normali. Explicațiile Termoenergetica

La mai bine de două săptămâni de la debutul sezonului de încălzire, aproape 30% dintre asociațiile de proprietari din București au probleme cu apa caldă și căldura. Termoenergetica a explicat luni că situația este cauzată de problemele de funcționare ale centralelor care alimentează Capitala.
Aproape o treime dintre asociațiile de proprietari nu primesc agent termic la parametrii normali. Explicațiile Termoenergetica
Sursa: Mediafax Foto/ DPA Hepta
Maria Miron
02 nov. 2026, 19:26, Social
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Sezonul rece a debutat cu probleme pentru mulți dintre bucureșteni. Deși furnizarea agentului termic pentru încălzire a început pe 16 octombrie, aproape o treime dintre asociațiile de proprietari nu primesc încă apă caldă și căldură la parametrii corespunzători, a informat luni Compania Municipală Termoenergetica București.

„În prezent, 71% dintre asociațiile de proprietari au apă caldă și căldură la parametri corespunzători, în timp ce restul de 29% nu, pe fondul situației actuale a capacităților de producție a energiei termice”, au anunțat reprezentanții companiei.

Compania susține însă că problemele de funcționare ale centralelor nu sunt singurul motiv pentru care unele blocuri nu au căldură. Există și asociații de proprietari care au ales să amâne încălzirea locuințelor, închizând vanele de alimentare de la baza imobilelor.

Două centrale încă nu funcționează

Potrivit Termoenergetica, problemele cu apa caldă și căldura din București sunt cauzate de defecțiunile și dificultățile de funcționare ale centralelor care alimentează orașul. ELCEN, companie aflată în subordinea Ministerului Energiei, deține patru centrale electrotermice care asigură cea mai mare parte a energiei termice necesare Capitalei.

Una dintre cele mai dificile situații este la CTE București Vest, care deservește Sectorul 6. Centrala este în continuare oprită după ce, în aprilie și mai, două incidente grave la instalațiile electrice au provocat incendii și au avariat mai multe transformatoare.

„Centrala nu este în prezent în funcțiune. E încă în reparații (…) Repornirea acesteia este programată pentru luna noiembrie 2026”, a transmis Termoenergetica.

Nici CTE Progresu, care asigură încălzirea Sectorului 4 și a unei mari părți din Sectorul 5, nu funcționează. ELCEN pregătește în prezent repornirea centralei, „în contextul finalizării unor lucrări importante de modernizare a rețelei de termoficare, realizate prin proiectul finanțat din fonduri europene”, care ar trebui să îmbunătățească rețeaua de termoficare și să reducă pierderile de căldură.

Probleme și la celelalte două centrale

Situația este dificilă și la CTE București Sud, care deservește sectoarele 2, 3 și o parte din Sectorul 4. Potrivit Termoenergetica, apa încălzită de centrală nu a ajuns la temperatura solicitată pentru alimentarea corespunzătoare a locuințelor.

Reprezentanții companiei spun că, odată cu repornirea CTE Progresu, centrala București Sud nu va mai trebui să asigure și necesarul de căldură pentru zonele deservite în mod normal de aceasta. Astfel, condițiile de furnizare ar urma să se îmbunătățească.

Probleme sunt și la CTE Grozăvești, care deservește sectoarele 1, 5 și 6. În prezent, centrala nu poate asigura necesarul de energie termică pentru toate cele trei sectoare.

„În condițiile actuale, sarcina termică și hidraulică preluată de această centrală nu permite alimentarea corespunzătoare a celor trei sectoare deservite”, precizează Termoenergetica.

Reprezentanții companiei bucureștene au explicat că, pentru remedierea situației, este necesară punerea în funcțiune a centralelor București Vest și Grivița.

De la centrale la caloriferele bucureștenilor

ELCEN este principalul producător de energie termică din București, în timp ce Termoenergetica asigură transportul, distribuția și furnizarea acesteia către consumatori.

Termoenergetica a precizat că cele două companii colaborează permanent „pentru corelarea capacităților de producție cu necesarul de consum și cu posibilitățile tehnice ale rețelei de transport și distribuție”.

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