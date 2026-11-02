Prima pagină » Social » Primarul și viceprimarul unei comune din Giurgiu, reținuți pentru abuz în serviciu și delapidare

Primarul și viceprimarul unei comune din Giurgiu, reținuți pentru abuz în serviciu și delapidare

Primarul comunei Stănești, județul Giurgiu, Dănuț Mitrea, și viceprimarul Costel Ghizdăreanu au fost reținuți pentru 24 de ore într-un dosar penal care vizează infracțiuni de abuz în serviciu și delapidare.
Primarul și viceprimarul unei comune din Giurgiu, reținuți pentru abuz în serviciu și delapidare
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Laura Buciu
02 nov. 2026, 19:50, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că cei doi, primarul și viceprimarul, sunt vizați de o anchetă desfășurată de autoritățile judiciare, care cercetează presupuse fapte de natură penală.

Mitrea și Ghizdăreanu au fost reținuți pentru fapte precum abuz în serviciu și delapidare, iar ancheta este în desfășurare.

Sursele judiciare au mai declarat, pentru MEDIAFAX, că în 29 octombrie 2025 polițiştii de la IPJ Giurgiu au descins la Primaria Stăneşti, la primar şi viceprimar acasă, precum şi la firme din județele Giurgiu, Constanța, Călăraşi şi Buzău.

Știrea se actualizează

Recomandarea video

Ministrul PSD al Muncii, Florin Manole, anunță că va crește salariile demnitarilor prin legea salarizării bugetarilor, deși PSD a criticat guvernul Bolojan pe această temă: Ar fi o ipocrizie din partea mea să spun oamenilor altceva, de 8 ani nu au crescut
G4Media
Marian Drăgulescu, slăbire extremă: „Minus 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate”
GSP.ro
România în centrul unei analize Le Monde despre reacția Europei la operațiunile Rusiei. „Hibrid înseamnă că nu vom face nimic”
Gandul
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Ce se va întâmpla în apropierea Mării Negre
Cancan
„Strălucitoare”. Prezentatoarea TV a atras toate privirile cu apariția ei
Prosport
Atac cibernetic la un lanț de magazine din România. Cum au modificat hackerii temperatura din frigiderele a 6 unități
Libertatea
Singura zodie care va atrage banii ca un magnet în luna noiembrie! Planetele se aliniază în favoarea acestui nativ
CSID
Mașina Zilei – Renault Megane diesel din 2022: un break francez la sub 15.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Promotor