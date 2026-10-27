Opt polițiști, condamnați definitiv după ce au torturat doi bărbați în București

Cea mai mare pedeapsă cu închisoarea executată de un polițist este, în acest caz, de 5 ani și 8 luni, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Cei nouă polițiști trimiși în judecată în acest dosar au fost acuzați de tortură, complicitate la tortură, lipsire de libertate în mod ilegal și purtare abuzivă. Opt dintre ei au fost condamnați, iar față de al nouălea, judecat pentru favorizarea făptuitorului, procesul penal a încetat ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

Cei doi tineri prieteni au fost agresați după ce le-au atras atenția polițiștilor că nu purtau măști

Potrivit procurorilor, incidentul a avut loc în seara de 31 august 2020, în perioada stării de alertă instituite în contextul pandemiei de COVID-19. Doi prieteni se îndreptau spre domiciliu, pe Calea Șerban-Vodă, când au observat un filtru de poliție, iar agenții nu purtau măști de protecție.

După ce le-au atras atenția asupra acestui lucru, unul dintre polițiști le-ar fi adresat injurii. În scurt timp, mai mulți agenți s-au adunat în jurul celor doi bărbați, care au fost imobilizați și încătușați.

Unul dintre ei a fost introdus într-o autospecială, unde un agent l-ar fi ținut pentru a nu riposta, în timp ce un agent-șef de poliție l-ar fi lovit cu pumnii și ar fi pulverizat gaz lacrimogen în zona feței. Bărbatul ar fi fost lăsat în mașină, cu portiera închisă și geamurile ridicate.

Cel de-al doilea prieten a fost dus într-o altă autospecială, unde același agent ar fi pulverizat gaz lacrimogen în interiorul vehiculului, după care a închis portiera.

Unul dintre bărbați, bătut cu bastoanele și picioarele

Conform Parchetului, prima autospecială a traversat Bucureștiul și a oprit pe un teren viran de la marginea Capitalei. Acolo, bărbatul ar fi fost scos din mașină, înjurat și lovit cu pumnul în coaste.

Ulterior, patru polițiști l-ar fi pus la pământ, iar trei dintre ei l-ar fi lovit cu bastoanele și cu picioarele peste corp și membre. Agenții i-ar fi scos încălțămintea și l-ar fi lovit peste tălpi cu bastoanele.

Procurorii susțin că ceilalți polițiști prezenți nu au intervenit pentru a opri agresiunile. Când victima le-ar fi cerut să se oprească, i s-ar fi spus că loviturile vor înceta doar dacă își cere scuze.

Potrivit anchetatorilor, agentul-șef l-ar fi supus și unor tratamente degradante, urinând pe el. Acesta i-ar fi luat apoi telefonul mobil, care suna, și l-ar fi aruncat în vegetația din apropierea unei căi ferate.

În același timp, cel de-al doilea bărbat a fost transportat într-o zonă întunecată, în apropierea unei linii de tramvai dezafectate din zona Zățari, unde a fost descătușat și abandonat.

Cei doi prieteni s-au regăsit spre dimineață

După ce efectele gazului lacrimogen s-au estompat, bărbatul abandonat în zona Zățari a încercat să se orienteze și să își găsească drumul spre casă. A încercat de mai multe ori să își sune prietenul. Acesta din urmă și-a găsit telefonul în vegetație tocmai datorită apelurilor repetate. Cei doi au reușit să comunice, și-au transmis locațiile GPS și au pornit unul spre celălalt. S-au regăsit spre dimineață, pe drumul Găzarului, după care au mers împreună acasă.

A doua zi, starea bărbatului care fusese bătut pe terenul viran s-a agravat. Deși inițial nu voia să depună plângere, la insistențele prietenului său a fost apelat numărul de urgență 112. Bărbatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Ancheta a început a doua zi după apelul la 112, iar dosarul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București în decembrie 2020.

Patru polițiști execută pedepse cu închisoarea

După aproximativ opt luni de anchetă, cei nouă polițiști au fost trimiși în judecată. Unii fuseseră arestați preventiv sau la domiciliu, în timp ce alții fuseseră plasați sub control judiciar.

Condamnările în primă instanță au fost pronunțate în decembrie 2024, iar hotărârea a rămas definitivă în septembrie 2026.

Opt polițiști au fost condamnați la pedepse cu închisoarea. Patru dintre aceștia execută pedepsele în regim de detenție, cea mai mare fiind de 5 ani și 8 luni. Ceilalți patru au primit pedepse cu închisoarea a căror executare a fost suspendată sub supraveghere, având și obligația de a presta muncă neremunerată în folosul comunității.

Tuturor celor opt condamnați li s-a interzis dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

În ceea ce îl privește pe al nouălea polițist, trimis în judecată pentru favorizarea făptuitorului, procesul penal a încetat ca urmare a prescripției răspunderii penale.