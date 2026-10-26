Doi bărbați au fost arestați după atacul asupra unui pompier care intervenea pentru stingerea unui incendiu în Argeș

Potrivit IPJ Argeș, polițiștii au identificat luni doi bărbați, de 43 și de 26 de ani, care ar fi fost implicați în atacul de duminică seara din Ștefănești, în care un pompier a fost atacat.

Polițiștii spun că bărbatul de 43 de ani s-ar fi sustras inițial cercetărilor. Ulterior, a fost reținut pentru 24 de ore.

Atât acesta, cât și un alt bărbat, de 26 de ani, reținut anterior în aceeași cauză, au fost prezentați în fața instanței competente, iar Judecătoria Pitești a dispus cercetarea acestora sub măsura preventivă a arestării preventive, pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care faptele au fost săvârșite și luarea măsurilor legale.

Polițiștii au intervenit duminică seara în Ștefănești în sprijinul unui echipaj de pompieri din cadrul ISU Argeș, pentru stingerea unui incendiu scăpat de sub control, pe fondul manifestărilor tradiționale, neautorizate, împrejurare în care mai mulți cetățeni s-ar fi manifestat agresiv.

În urma incidentului, un pompier ar fi fost lovit de un obiect contondent aruncat de una dintre persoane.

De asemenea, o autospecială de poliție, neinscripționată, precum și o autospecială de stingere incendii, au suferit distrugeri.

Duminică seara, trei persoane implicate au fost depistate și conduse la sediul poliției.