Prima pagină » Social » Doi bărbați au fost arestați după atacul asupra unui pompier care intervenea pentru stingerea unui incendiu în Argeș

Doi bărbați au fost arestați după atacul asupra unui pompier care intervenea pentru stingerea unui incendiu în Argeș

Doi bărbați au fost arestați preventiv luni în cazul atacului care a vizat yun pompier care intervenea pentru stingerea unui incendiu în Ștefănești, județul Argeș.
Doi bărbați au fost arestați după atacul asupra unui pompier care intervenea pentru stingerea unui incendiu în Argeș
Cosmin Pirv
26 oct. 2026, 20:50, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit IPJ Argeș, polițiștii au identificat luni doi bărbați, de 43 și de 26 de ani, care ar fi fost implicați în atacul de duminică seara din Ștefănești, în care un pompier a fost atacat.

Polițiștii spun că bărbatul de 43 de ani s-ar fi sustras inițial cercetărilor. Ulterior, a fost reținut pentru 24 de ore.

Atât acesta, cât și un alt bărbat, de 26 de ani, reținut anterior în aceeași cauză, au fost prezentați în fața instanței competente, iar Judecătoria Pitești a dispus cercetarea acestora sub măsura preventivă a arestării preventive, pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care faptele au fost săvârșite și luarea măsurilor legale.

Polițiștii au intervenit duminică seara în Ștefănești în sprijinul unui echipaj de pompieri din cadrul ISU Argeș, pentru stingerea unui incendiu scăpat de sub control, pe fondul manifestărilor tradiționale, neautorizate, împrejurare în care mai mulți cetățeni s-ar fi manifestat agresiv.

În urma incidentului, un pompier ar fi fost lovit de un obiect contondent aruncat de una dintre persoane.

De asemenea, o autospecială de poliție, neinscripționată, precum și o autospecială de stingere incendii, au suferit distrugeri.

Duminică seara, trei persoane implicate au fost depistate și conduse la sediul poliției.

Recomandarea video

SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
G4Media
Polivalenta de 5.000 de locuri din regiunea Moldovei e aproape de inaugurare! Vrea să organizeze o competiție importantă
GSP.ro
A 28-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii scandează: „Călin Georgescu este președinte”. Tribunalul București a decis astăzi eliberarea sa din arest
Gandul
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Cancan
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Prosport
De ce a devenit Carfil Brașov o țintă pentru rețeaua de sabotaj a Moscovei: secretele fabricii românești care produce drone militare
Libertatea
Trucul Andrei Măruță pentru a-și ține poftele în frâu! Ce își pune artista în geantă înainte de spectacole. A slăbit enorm
CSID
Un Volkswagen Touareg cu motor V6 de 245 CP costă cât o mașină de oraș
Promotor