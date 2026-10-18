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Ceață densă în șase județe din țară. Vizibilitatea scade chiar sub 50 de metri

Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că ceața reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri, duminică dimineața, pe mai multe artere rutiere din județele Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.
Ceață densă în șase județe din țară. Vizibilitatea scade chiar sub 50 de metri
Sursa foto: AI
Laura Buciu
18 oct. 2026, 09:45, Social
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Potrivit autorităților, nu sunt semnalate accidente care să impună oprirea circulației pe autostrăzi sau pe drumurile naționale.

Polițiștii le recomandă șoferilor să folosească în mod corespunzător luminile autovehiculelor, să adapteze viteza la condițiile de drum și de trafic și să păstreze o distanță mai mare de siguranță față de celelalte vehicule.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să evite depășirile riscante și să nu oprească nejustificat pe benzile de circulație sau pe banda de urgență a autostrăzilor.

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