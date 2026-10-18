Ceață densă în șase județe din țară. Vizibilitatea scade chiar sub 50 de metri

Potrivit autorităților, nu sunt semnalate accidente care să impună oprirea circulației pe autostrăzi sau pe drumurile naționale.

Polițiștii le recomandă șoferilor să folosească în mod corespunzător luminile autovehiculelor, să adapteze viteza la condițiile de drum și de trafic și să păstreze o distanță mai mare de siguranță față de celelalte vehicule.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să evite depășirile riscante și să nu oprească nejustificat pe benzile de circulație sau pe banda de urgență a autostrăzilor.