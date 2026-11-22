Acesta, care era angajat al unei firme din comuna Călinești, a plecat de dimineață de la locul unde era cazat. Polițiștii, care au fost alertați, au intervenit pentru căutarea bărbatului și i-au găsit rucsacul într-un lac tehnic din localitate.

„În dimineața zilei de 22 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat de 31 de ani, angajat al unei societăți din Călinești, ar fi plecat de la locul unde era cazat, iar în urma verificărilor, rucsacul acestuia a fost găsit într-un lac tehnic de pe raza aceleiași localități”, transmite IPJ Argeș.

Pompierii, dar și Polițiștii din Călinești au intervenit pentru a-l căuta pe bărbat, iar aceștia l-au găsit pe bărbat mort, în același lac în care i-au găsit și ghiozdanul.

„Primele verificări la fața locului au fost efectuate de către polițiștii Secției de Poliție Rurală Călinești, împreună cu pompierii argeșeni, iar în urma activităților, bărbatul în cauză a fost găsit decedat, în același lac”, transmite IPJ Argeș.