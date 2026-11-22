Potrivit Ministerului Sănătății, lotul de 528.000 de doze de vaccin antigripal Vaxigrip a fost deja recepționat, iar facturarea de la producător către distribuitori a început. Vaccinul ar putea ajunge în farmacii chiar din acest weekend, în funcție de ritmul livrărilor, dar disponibilitatea este anunțată începând de luni.

Un lot suplimentar de 50.000 de doze de Efluelda, vaccin destinat persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani, a plecat din Franța și este așteptat în România marți. După recepție și verificarea calității, facturarea va începe miercuri, iar dozele vor fi distribuite farmaciilor săptămâna viitoare.

Stocurile de vaccin antigripal Influvac sunt aproape epuizate

În ceea ce privește vaccinul Influvac, stocurile alocate inițial sunt aproape epuizate, în rețea mai fiind disponibile mai puțin de 10.000 de doze.

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, împreună cu alte autorități europene, solicită producătorului să analizeze posibilitatea menținerii în funcțiune a liniilor de fabricație pentru loturi suplimentare, destinate celei de-a doua părți a sezonului rece.

Conform datelor din Registrul Electronic Național de Vaccinări, până la 15 noiembrie 2026 au fost vaccinate antigripal 956.092 de persoane.