„La data de 22 noiembrie a.c., în jurul orei 10:00, un polițist din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a fost implicat într-un eveniment rutier, produs pe raza localității Sagna”, a transmis IPJ Neamț.

În timp ce polițistul traversa strada pe trecerea de pietoni , a fost lovit de un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat de 69 de ani, din București.

Polițistul a fost preluat de o ambulanță și dus la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate. Ulterior, acesta a fost externat.

Atât șoferul, cât și polițistul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

„În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea, cu exactitate, a împrejurărilor, în care s-a produs evenimentul rutier. Față de conducătorul auto a fost dispusă măsura tehnico administrativă a reținerii permisului de conducere”, au mai transmis autoritățile.