La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Drobeta Turnu Severin, alături de echipaje medicale SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Potrivit informațiilor transmise de ISU Mehedinți, toate cele 44 de persoane aflate în autocar erau conștiente și cooperante, fiind evaluate medical la locul accidentului.

În urma evaluării, două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital. Una dintre acestea a suferit un atac de panică, iar cealaltă a prezentat un traumatism ocular.

Intervenția echipajelor de salvare este în desfășurare, misiunea fiind în dinamică.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.