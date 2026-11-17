Povestea sa a fost prezentată de publicația spaniolă NoticiasTrabajo, după un interviu acordat canalului italian de YouTube The Pillow, dedicat oamenilor care au ales moduri de viață neobișnuite. Meco a lucrat pentru compania de asigurări Generali. Împreună cu fratele său, avea un birou care administra aproximativ 50 de asociații de proprietari. „Aveam zilnic de-a face cu bănci, avocați și notari”, își amintește el.

Cum a ajuns să locuiască singur în pădure

Plecarea nu a fost o decizie luată peste noapte. Boala tatălui său și o perioadă dificilă pe plan personal i-au schimbat treptat prioritățile. „Am ajuns, puțin câte puțin, să pierd tot ce construisem”, povestește Meco.

O experiență petrecută în pădurile din Sona, în apropierea lacului Iseo, l-a convins să încerce altfel de viață. S-a mutat în Apeninii Romagnoli, unde și-a construit singur un cort de tip „tipi”, asemănător celor tradiționale folosite de unele populații indigene din America de Nord.

La început a utilizat pânză de bumbac, dar a înlocuit-o ulterior cu material pentru vele, mai rezistent la vreme rea. În interior doarme pe o piele de bizon, iar în nopțile friguroase face focul pentru a se încălzi.

Provizii din natură și o viață simplă, fără utilități

Pentru Meco, o zi obișnuită înseamnă să caute hrană, să aducă apă și să întrețină locul în care trăiește. „Culeg ciuperci, castane și tot ce îmi oferă pădurea. Aproape niciodată nu merg la cumpărături”, spune el. Apa o ia dintr-un izvor aflat printre tufișuri, unde merge să își umple recipientele. Nu are racorduri la utilități, iar gătitul se face la foc, în aer liber.

Italianul spune că și relația sa cu bunurile materiale și tiparele sociale moderne s-a schimbat. Nu mai este interesat să acumuleze lucruri, deși recunoaște că îl supără atunci când cineva îi fură câte un obiect. A povestit inclusiv despre dispariția unei drujbe, pierdere pe care, în cele din urmă, a acceptat-o.

Copiii vin să învețe despre viața în natură

Locul în care trăiește nu a rămas doar un refugiu personal. Meco primește și grupuri de copii pentru activități educative în natură. Participanții pot descoperi cum se folosesc resursele pădurii și cum arată traiul fără confortul obișnuit al unei locuințe moderne.

Nu percepe o taxă fixă, activitățile fiind susținute prin contribuții voluntare. După 14 ani petrecuți în pădure, fostul agent de asigurări continuă să locuiască în cortul construit de el. Birourile, întâlnirile profesionale și administrarea imobilelor au fost înlocuite cu grija pentru foc, apă, hrană și spațiul în care a ales să trăiască.