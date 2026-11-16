Președintele interimar al CNAS, Larisa Mezinu-Bălan, a anunțat la Medika TV, o schimbare importantă în modul în care pacienții vor putea accesa serviciile medicale decontate prin sistemul public de asigurări de sănătate.

De la 1 ianuarie 2027, biletele de trimitere către medicii specialiști, trimiterile pentru analize și investigații, scrisorile medicale, concediile medicale și documentele pentru dispozitive medicale vor fi disponibile în format electronic.

Astfel, potrivit explicațiilor oficialului CNAS, medicii vor putea identifica documentele direct în platformă, folosind CNP-ul pacientului, fără ca acesta să mai fie nevoit să prezinte de fiecare dată documentul pe hârtie.

Ce se schimbă pentru pacienți de la 1 ianuarie 2027

„Au fost implementate, de asemenea, toate tipizatele acestea: scrisoare medicală, bilet de trimitere în ambulatoriu, în paraclinic, concediu medical, decizii medicale pentru dispozitive medicale și așa mai departe. Toate sunt acum structurate electronic și de la 1 ianuarie 2027 le vom utiliza în această platformă”, a declarat Larisa Mezinu-Bălan.

Una dintre cele mai importante modificări vizează biletele de trimitere, necesare pentru numeroase consultații și investigații medicale decontate.

În prezent, pacienții care primesc un bilet de trimitere pentru un consult de specialitate sau pentru investigații trebuie să păstreze documentul și să îl prezinte furnizorului de servicii medicale.

Din 2027, potrivit planului anunțat de CNAS, aceste documente vor putea fi accesate electronic de medicii conectați la platforma informatică a asigurărilor de sănătate.

„Ele vor circula în mediul electronic, se vor regăsi în această platformă și orice medic, în baza CNP-ului pacientului, le poate identifica, le poate extrage”, a explicat președintele interimar al CNAS.

Documentele vor fi gestionate prin platforma informatică, astfel încât pacientul să nu mai fie responsabil de transportarea lor între furnizorii de servicii medicale.

Noua procedură va include și concediile medicale, precum și documentele necesare obținerii unor dispozitive medicale.

Biletele de trimitere nu vor mai putea fi folosite pentru programări multiple

O altă modificare importantă privește modul în care sunt gestionate programările pentru consultații și investigații.

Potrivit președintelui interimar al CNAS, în momentul în care pacientul face o programare pe baza unui bilet de trimitere, documentul electronic va fi marcat automat ca ocupat.

„În momentul în care te-ai programat, biletul este deja în starea de ocupat și nu îl mai poți folosi la programări multiple”, a explicat Larisa Mezinu-Bălan.

Acest lucru ar urma să împiedice folosirea aceluiași bilet pentru programări multiple.

După efectuarea investigației sau acordarea serviciului medical, documentul va fi procesat în sistem, astfel încât să nu mai poată fi reutilizat.

Ce se întâmplă cu documentele medicale pe hârtie

Trecerea la noul sistem nu va însemna eliminarea imediată a tuturor documentelor tipărite.

Larisa Mezinu-Bălan a explicat că formularele tradiționale vor continua să circule în paralel cu cele electronice pentru o perioadă de șase luni.

În prima jumătate a anului 2027, pacienții și furnizorii de servicii medicale vor avea o perioadă de tranziție pentru adaptarea la noua procedură.

Investiție de 100 de milioane de euro în platforma informatică

Digitalizarea documentelor medicale face parte din modernizarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), în care, potrivit conducerii CNAS, au fost investite 100 de milioane de euro.

Platforma asigură interconectarea cu aproximativ 77.000 de furnizori și gestionează raportarea serviciilor medicale, investigațiile, validarea decontărilor și informațiile privind concediile medicale.

Larisa Mezinu-Bălan a explicat că aplicația e-SănătateaMea, destinată cetățenilor, reprezintă doar o componentă a sistemului informatic, nu întreaga investiție.

Potrivit oficialului, platforma principală funcționează în prezent în parametri optimi, iar dezvoltatorii lucrează la ultimele ajustări înaintea utilizării extinse a documentelor electronice.